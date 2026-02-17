我是廣告 請繼續往下閱讀

馬年到來，許多人買彩券試手氣，刮刮樂買氣旺，也持續傳出有人中大獎的好消息。台灣彩券公司今（17）透露，桃園市一名年輕小資男，退伍後北漂到台北科技業工作，因年資較淺今年沒能拿到年終獎金，與女友經過彩券行被迎賓財神吸引，在女友鼓勵下買了刮刮樂，沒想到刮中百萬元。台灣彩券公司今年春節限量刮刮樂「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月16日，已刮出2個2000萬元、103個100萬元，其中位在桃園市中壢區興南里新生路92號1樓的「金鑽彩券企業社」就有人刮中百萬大獎。根據彩券行轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一名年輕小資男，退伍後北漂到台北科技業工作，但因為年資較淺今年沒能拿到年終獎金，本來怕家人擔心及生活壓力大而不想返鄉，在女友勸說下回到中壢準備過年，年前夜晚與女友一起用餐後返家經過彩券行，被櫃檯擺放的迎賓財神給吸引，在女友鼓勵下應景買了刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到第2張就驚喜刮出100萬元大獎。他更開心得合不攏嘴表示：「感謝女友鼓勵他返鄉，才讓他能幸運刮中百萬年終獎金，今年過年也不再讓家人為自己擔心，會將獎金妥善作理財規劃，讓北漂壓力能夠減輕些。」