對此，《NOWNEWS今日新聞》第一時間向經紀人求證，對方態度曖昧回應：「正在確認藝人的私生活。」

▲成百賢（如圖）傳出與安芝儇交往，過往他在《換乘戀愛4》的爭議片段再度被翻出，不少觀眾表示他是節目系列中最討厭的角色，全因他「愛撩又不負責」的個性。（圖／翻攝自成百賢IG@_sbh777_）

韓網流出親密合照 生日倒數成鐵證

▲有網友疑似翻到安芝儇的社群，發現她疑似在跟成百賢交往。（圖／翻攝自韓網）

成百賢情史爭議未歇 CP允寧早已否認

▲成百賢（右）在節目中跟前女友賢智（左）藕斷絲連，還跟新歡允寧大炒CP。（圖／翻攝自安芝儇IG@wlgus2qh）

雙方未正面回應 緋聞持續發酵

效力於中華職棒台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊女神安芝儇，近日因一組泳裝美照意外掀起戀情話題，她在Threads曬出多張池畔辣照，甜美笑容與火辣曲線瞬間衝上熱搜，不過粉絲最關心的並非身材，而是「誰在幫她拍照」。隨後有韓國網友在論壇爆料，指她的交往對象疑似是戀愛實境節目《換乘戀愛4》的爭議男神成百賢，消息一出震撼兩地社群。泳裝照曝光後不久，韓國論壇隨即流出一組安芝儇與男子的親密合影，兩人互動自然，畫面甚至出現雙方生日倒數字樣，引發網友比對時間軸。眼尖粉絲發現，該名男子外型、背景與行程都與成百賢高度吻合，使「安芝儇×成百賢」迅速登上討論榜。更有網友翻出疑似Kakao對話截圖，推算2人交往時間約在2025年11月底左右，而相關畫面則在2026年1月中被發現，時間點與《換乘戀愛4》撥出時間相當接近，讓戀情猜測更添新證據。事實上，成百賢是一名韓國演員，因參與《換乘戀愛4》聲量暴增，節目期間與允寧的曖昧互動吸引大量CP粉支持，不少觀眾期待兩人假戲真做。然而允寧日前受訪時已明確表示，雙方僅是如兄妹般親近，雖常聚會吃飯，但並未發展為戀人，等同親自拆CP。如今傳出與安芝儇疑似交往，讓成百賢的感情動向再次成為焦點，也讓外界回顧他在節目中與前任賢智的未解心結與多段情感爭議。值得注意的是，安芝儇過去曾坦承遭遇酒後動手的恐怖情人，至今仍心有餘悸，她直言最討厭沒禮貌、愛罵髒話與自大自尊心過強的男性，也希望另一半成熟穩重、能讓她學習成長。如今若新戀情屬實，外界自然好奇成百賢是否符合她的理想型條件。截至目前，安芝儇與成百賢皆未正式對外說明關係，經紀公司也態度十分曖昧地表示：「」儘管如此，從社群貼文、同框線索到時間比對，已讓球迷與戀綜觀眾展開熱烈猜測。