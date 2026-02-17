我是廣告 請繼續往下閱讀

日本一名33歲台灣籍男子林彥谷近來因涉嫌冒充警察，鎖定日本老婦詐騙，他先後在香川縣、鳥取縣行騙後，騙取了至少1500萬日圓（約台幣307萬）後遭到逮捕。根據日本放送協會（NHK）報導，日本警方調查指出，林彥谷自稱為公司職員，與同夥共謀冒充警察，於2025年12月至2026年1月間，打電話到香川縣一名70多歲女性的家中，謊稱該名女子被當成犯罪嫌疑人，需要確認金錢狀況等，不斷逼迫老婦配合調查。林男與同夥還要求該名老婦將1500萬日圓現金放入紙袋後置於玄關，該名老婦依照指示留下了錢，林男隨後前往取走贓款。在得手之後，林男在1月5日到22日間，也利用相同手法詐騙了鳥取縣米子市的80多歲女性，在前往取走詐騙款項時，遭到警方埋伏逮捕。警方偵訊後發現兩起案件手法相同，不過警方未透露林男是否坦承共同犯下這些案件。警方認為他們是「匿名流動型犯罪集團」，正在調查詳細案發經過。