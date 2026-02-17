我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》因劇本未經當事人授權、演員受訪言論不當，以及被質疑暗示兇手身分，引發社會熱議。台北101董事長賈永婕多次在IG發文談及林宅血案，也引起正反兩極評價。今（17）年初一，她穿著火辣洋裝現身台北101擊鼓、發紅包，談及相關爭議時直言：「我不害怕，害怕就不會發文了，那是我很直接的感受。」今（17）年初一，賈永婕穿著火辣露肩洋裝現身台北101，帶來全新鼓陣賀歲表演，迎接走春人潮，並發送限量101個福氣紅包袋，向到訪民眾拜年。她表示，今年台北101業績亮眼，截至目前已有兩位數成長，今日人潮更是去年的兩倍多，感謝民眾支持，也強調經營團隊會持續努力。談及近期因多次發文討論林宅血案而遭批作秀，賈永婕直言沒在怕外界的聲浪，「我知道我是公眾人物，但我不害怕，害怕就不會發文了，那是我最直接的感受。」她進一步說，這件事就是真實發生在台灣這片土地上的事，過去自己可能不太了解，但因近期電影爭議事件而有了契機，也收到不少朋友寄來《人權之路》的書，她表示「我也真的看了很多資料，認真補修台灣歷史學分」。賈永婕談到與林宅血案的關鍵證人、現任監察委員田秋堇通電話契機，她透露5年前田秋堇就曾想聯絡自己，但當時緣分未到，通話中她們也聊到田秋堇先前接受採訪時長達兩小時，田秋堇覺得可能沒有民眾會看，但採訪內容發出後賈永婕隨即轉發，得知獲得外界迴響，田秋堇也非常感動。後續被記者問到是否有參選可能性時，賈永婕強調「真的不會，因為我沒興趣，參政不是我的強項，講過很多次了，真的沒有任何任何的興趣」。