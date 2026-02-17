我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇曾在IG上曬出自己外出的代步工具，竟是海神瑪莎拉蒂。（圖／翻攝自安芝儇IG@wlgus2qh）

瑪莎拉蒂成代步工具 IG動態掀羨慕聲

▲安芝儇時常在IG上曬出自己的收藏，並開立一個專區做紀錄。（圖／翻攝自安芝儇IG@wlgus2qh）

啦啦隊女神資歷亮眼 在台人氣居高不下

▲有網友疑似翻到安芝儇的社群，發現她疑似在跟成百賢交往。（圖／翻攝自韓網）

台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇今（17）日被爆疑似與《換乘戀愛4》男星成百賢交往，戀情話題持續延燒，事實上在這波緋聞之前，她過去就曾被傳與旅美韓籍棒球選手朴孝俊熱戀，朴孝俊曾登上美國職棒大聯盟舞台，當時消息曝光後也掀起球迷與粉絲熱議。雖然雙方未曾正式對外說明關係，但相關互動與時間點曾被外界多方揣測，讓安芝儇的感情史始終備受關注。除了安芝儇的戀情備受矚目外，她的生活品味也是粉絲時常討論的重點，她曾曬出坐在「海神」瑪莎拉蒂中出門的限動，也收藏不少球鞋與庫柏力克熊。因為安芝儇的超高顏值與名氣，因此她除了戀情動向，生活品味同樣成為話題，安芝儇過去曾在IG限時動態曬出自己坐在車內自拍，並寫下「我們去看花吧！」畫面中暗紅色高級內裝十分醒目，座椅頭枕上的三叉戟標誌清晰可見，證實該車為知名義大利跑車品牌Maserati，粉絲驚呼她的代步工具竟是「海神」瑪莎拉蒂，直言奢華程度遠勝她其他收藏，也讓不少人羨慕不已。其實關注安芝儇社群動態的粉絲都知道，她私下熱愛收藏潮流單品，IG上甚至分設專區，專門記錄球鞋與庫柏力克熊（BE@RBRICK）系列公仔，從限量潮鞋到各尺寸公仔，數量之多幾乎佔滿整個房間，琳瑯滿目的收藏令人驚嘆，同時也迷上蒐集潮牌帽款，還與同公司好友朴旻曙、金泰琳（音譯）一同搬回展示架親自組裝，展現對收藏的熱情。事實上，安芝儇是台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars首位成員，並擔任球團指定的「應援總監」，她在韓國時期曾效力培證英雄與樂天巨人，早已累積超高人氣，2017年曾受邀來台參加Lamigo桃猿活動，自此在台灣打開知名度，2023年短暫休息一年後再度來台發展，成功站穩台灣應援舞台，也讓她的一舉一動都成為話題。無論是與朴孝俊的舊情傳聞，還是如今與成百賢的緋聞，再加上瑪莎拉蒂代步與滿屋收藏的曝光，都讓安芝儇的私生活備受關注，她在場上總是擔任氣氛擔當，場下則是潮流與生活品味兼具的話題女神。面對感情傳聞，安芝儇尚未公開回應，但可以確定的是，從戀情到豪車，再到收藏興趣，她的每一次動態，都能在粉絲圈掀起討論。