我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園龍潭13日傍晚，發生一起令人鼻酸的棄嬰案！一名30歲的蔡姓男子，疑似因為經濟陷入困頓、養不起孩子，竟然徒步來到一家教養機構前，將不到6個月大的親生男嬰遺棄後隨即離去。所幸路人及時發現報警，男嬰經送醫檢查後健康狀況良好，目前已由社會局緊急安置。警方在除夕夜當天將蔡男拘提到案，全案依遺棄罪嫌移送法辦。事發在13日晚間六時許，一名5個多月大的男嬰，遭一名徒步前來的男子棄置在桃園龍潭一間教養機構門前，所幸不到一小時，男嬰就被路人發現並隨即報警送醫，經過醫師詳細檢查，確認孩子身體健康狀況良好，目前已由社會局介入並完成緊急安置。警方獲報後立刻展開追查，鎖定男嬰生父、30歲蔡姓男子涉有重嫌，並於除夕夜當天申請拘票，隨即將蔡男拘提到案。據了解，蔡男疑似因經濟困頓、無力扶養，才選擇將親生骨肉棄置於機構門口。警方訊後依刑法違背義務遺棄罪嫌，將蔡男移送桃園地檢署偵辦。