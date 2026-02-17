我是廣告 請繼續往下閱讀

有「最強外掛」之稱的韓籍啦啦隊女神安芝儇，近年在台鋼雄鷹應援舞台人氣飆升，卻在昨（16）日因一張疑似「手機桌面截圖」在韓網瘋傳，再度被推上輿論焦點。畫面中桌布主視覺是一名側身戴口罩、圍圍巾的女子，左下角清楚標示韓文「安芝儇」，周圍則拼貼多張與一名男子的親密同框照，值得一提的是，成百賢今日在IG曬出自己在普吉島的影片，加上截圖中同款帽子，讓外界直呼：「熱戀中藏不住了。」網友在安芝儇與成百賢熱戀消息爆出後，火速比對細節後，第一條被稱為「幾乎實錘」的線索就是男方所戴的棒球帽，安芝儇桌面拼貼中的男子頭戴圖案辨識度極高的帽款，巧的是曾參與換乘戀愛4而爆紅的成百賢，近期在IG限時動態與貼文中也多次出現相同帽型與相似圖樣，由於帽款設計特殊、撞款機率不高，不少網友直言「太巧、太剛好」，焦點再度鎖定成百賢身上。第二條關鍵則來自地點與時間比對，安芝儇日前在Threads曬出一系列比基尼度假照，背景可見棕櫚樹、石階與拱門建築，明顯帶有熱帶國家氛圍，她身穿藍灰格紋泳裝，肩背草編托特包、腳踩厚底拖鞋，整體造型充滿海島感。幾乎同時間，成百賢的IG限動也被翻出，畫面出現普吉島海邊道路、夕陽與巴士車身上「普吉安達曼機場巴士」的泰文標示，2條線索交叉比對後，網友推測2人疑似同地、同時間出遊，戀情猜測迅速升溫。其實早在安芝儇曬出泳裝照時，就因掌鏡人身分引發揣測，如今再加上桌面截圖與普吉島線索，等於從視覺細節到行程時間全面被翻查。成百賢本身在戀綜期間就因感情處理方式引發兩極評價，過往與允寧的CP傳聞才剛被否認，如今若與安芝儇傳出新戀情，自然更加吸睛，從帽子撞款到海島背景，網路偵探式比對也讓整起事件討論度持續延燒。面對「桌面截圖」與同遊傳聞，雙方尚未正面說明，《NOWNEWS今日新聞》記者向安芝儇經紀人求證，對方僅以回應。不過在社群平台上，「帽子撞款＋普吉島度假照」2大關鍵線索已被視為重要佐證，也讓部分粉絲感嘆「藏不住了」。