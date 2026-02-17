我是廣告 請繼續往下閱讀

今（17）日是農曆大年初一，總統賴清德上午前往基隆慶安宮參香祈福，並向鄉親拜年。賴清德在致詞中公開稱讚基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋「有才華、有抱負、有理想的年輕人」，懇請鄉親給予支持，場面熱絡、掌聲不斷。賴清德上午前往基隆慶安宮參香祈福，並由童子瑋全程陪同。賴清德表示，童子瑋得到前市長林右昌的真傳，對市政相當嫻熟，對國政也有深入研究，經常向中央提供建議、反映地方需求；他特別提到，近期童子瑋積極向中央爭取基隆警察繁重加給，替基層員警發聲，展現了對第一線同仁的關心與行動力。賴清德向現場鄉親說明任內三大施政重點，第一，照顧中小微企業，協助轉型升級、提升競爭力，讓企業發展、勞工有更好收入與未來；第二，加薪減稅。從蔡英文總統任內到現在，軍公教已調薪四次，基本工資從今年可望突破3萬元，而政府也透過租稅減免與各項扣除額調整，讓全台已有超過四成民眾免繳所得稅。第三，強化社會照顧。不僅推動「0到6歲國家一起養」，今年起，包含低收入每月補助、老農年金、國民年金都加碼提高，讓教育、長照與社福更加完善。童子瑋致詞表示，大年初一能陪同總統到慶安宮向神明報告、為國家與人民祈福，深感榮幸，總統帶領中央執政團隊，面對國際局勢變動與全球經濟挑戰，台灣仍穩健前行，股市站上33,000點創下新高，展現了經濟韌性；同時完成台美對等貿易協定，平均關稅降至12.33%，為台灣產業爭取國際競爭的有利條件。童子瑋指出，過去賴總統擔任行政院長期間，積極支持基隆發展，協助城市從港區建設、產業轉型到整體擘劃逐步升級。未來他將在既有基礎上，持續爭取中央資源，推動港務升級、交通完善、產業轉型與高齡照顧政策，讓長輩安心生活、青年安心打拚。賴清德則強調，經濟發展帶動稅收增加，再透過建設與福利回饋人民，才是良善循環的施政方向，他會與中央團隊馬不停蹄為國家打拚，但地方同樣需要優質的縣市首長攜手合作，基隆才會更好，因此，他向鄉親推薦童子瑋，他是一位有才華、有抱負、有理想的年輕人，懇請大家給予支持，讓中央與地方齊心協力，共同為基隆與台灣開創更好的未來。