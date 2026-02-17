我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒報導，美國總統川普16日晚間在「空軍一號」上對記者表示，他正在與中國國家主席習近平討論未來對台軍售事宜，並透露很快將就此做出決定。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲今（17）日指出，不管川普總統和習近平的討論，是否會對美國去年12月17日所宣布的111億美元對台軍售，或華府正在討論的新一波對台軍售造成影響，川普公開證實與習近平討論未來對台軍售事宜，已對日後美台軍售造成重大影響，因為這代表美國現任總統公開推翻《六項保証》的內容之一，即「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。所謂《六項保証》，是美國政府對1982年美國與中共所簽署《八一七聯合公報》的解釋，因其與美國對台軍售有關；根據美國在臺協會所公布，1982年8月17日由時任美國國務卿舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明的一份電報，揭示對台灣的六項保證，其中第二項，即為「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」 (The United States has not agreed to consult with the PRC on arms sales to Taiwan)。揭仲說，從1982年8月17日前述電文發出後迄今、近44年中，美國行政官員在公開場合始終強調美國在考慮對台軍售時，不會事先徵詢中共的意見；因此，川普總統16日晚間的發言，等於是以現任美國總統的身分，公開推翻美國行政部門堅持了44年的立場。揭仲表示，川普總統的談話，對去年12月17日美國宣布的111億美元對台軍售，也許不會產生太大的影響；但對華府目前正在討論的，可能涉及增購愛國者三型防空飛彈系統、「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）、Link-22與「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」(Integrated Battle Command System, IBCS）等品項在內的軍售案，就有可能產生影響；而這批華府討論中的軍售案，就包括中華民國軍方「台灣之盾」的核心部分。揭仲提醒，除了美國與台灣正在洽談的軍售案，川普總統16日的談話也顯示，美國對台軍售已成為華府和北京之間，針對川普總統4月前往北京國是訪問的磋商重點，屆時川普總統不排除會在「國是訪問」期間，就美國對台軍售事宜，對北京做出讓步，例如承諾任內在軍售台灣的「質量」上設限，或任內不再軍售台灣，甚至將川普總統16日「與習近平討論未來對台軍售事宜」的談話，進一步文字化，取代《六項保証》中，關於軍售台灣的內容。揭仲說，如果川普政府真的同意將16日的談話文字化，對日後美台軍售的影響，就不僅限於川普總統任內，恐將對中華民國的國防安全，甚至美中台的關係，恐造成不小的衝擊。