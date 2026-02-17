我是廣告 請繼續往下閱讀

今（17）日為春節連續假期第4天(初一)，交通部高速公路局表示，上午有3起事故造成回堵，預判下午11個路段易塞車，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局表示，截至今日上午11時，國道全線交通量為37.1百萬車公里，西部國道車流於上午6時起逐步湧現，壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、南屯至彰化；國1北向仁德至台南系統、東湖至汐止；國3南向三鶯至高原、快官至霧峰系統；國3北向安坑至木柵，其餘路段行車大致正常，預估今日交通量為122百萬車公里。不過，今日上午9時07分於國1北向324.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於9時24分排除，造成後方車流回堵3公。此外，上午9時33分於國1南向190.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時40分排除，造成後方車流回堵3公里；10時24分於國8東向12.7公里處發生2小客車追撞事故，占用外線車道，於10時50分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局亦呼籲，假期間各國道皆可能出現相當大之交通量，請民眾事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，短途旅次請多利用省縣道，不要上國道，以免於入口匝道前等待過久；另開車時需繫妥安全帶，手握方向盤、切勿分心，並需保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，避免頻繁變換車道，以確保行車安全。