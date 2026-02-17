我是廣告 請繼續往下閱讀

▲RG樂團韓綉如下士不僅一手包辦表演的服裝、視覺以及舞臺設計，也在表演中擔任小提琴手及演唱，是音樂會中不可或缺的靈魂人物。(圖／軍聞社提供)

國防部示範軍樂隊「真正好（Real Good）樂團」日前舉辦《備忘歌集》音樂會，團員將平日的生活點滴化作樂曲，匯集成十二首動人曲目，其中多首原創曲表達了團員們各自面對生活的態度，也將膾炙人口的經典流行歌，融合古典樂器重新演繹，展現國軍堅強軟實力。「真正好樂團」是一隻充滿古典底蘊的流行樂團，團員們平時的任務，不僅肩負國家重要慶典、晚宴、外賓訪台等重要場合的演奏；也配合人才招募，在全臺各地學校及音樂廳演出，讓民眾瞭解國軍的堅強軟實力。「真正好樂團」其中最大功臣來自於樂團的新生代成員，韓綉如下士。她不僅一手包辦表演的服裝、視覺以及舞臺設計，也在表演中擔任小提琴手及演唱，是這場音樂會中不可或缺的靈魂人物。除了在這次活動中扮演重要的企劃角色，音樂科班出身的韓下士也是這次表演中重要的小提琴手，她說：「因為流行樂團跟我們平常勤務的軍樂隊演出以及古典的管弦樂團都不太一樣。它是一個比較生活、比較直白的演出方式，需要臨時的反應，或是在這段音樂，你有什麼感情，就要馬上把它做出來。這是我剛開始比較需要面臨的挑戰。」「我們這個軍樂隊的流行樂團，不只是翻唱流行歌，也不只是在晚會上演奏。我們可以舉辦演出、可以發表自己的創作，而且樂曲多元並貼近生活，這是我覺得驕傲的事。」李中士在訪談中提及身為樂團的創始成員，十幾年來一路的成長與驕傲。李中士表示，樂團的核心團員們都服役將近20年，大家都不知道未來還能夠再一起合作多久，或是再一起演出幾場表演。所以用這樣的主題，創作了《 如果是最後一次》這首動人曲目。透過《備忘歌集》音樂會，「真正好（Real Good）樂團」展現深厚實力與獨特風格，將官兵日常的情感與回憶化為旋律，在流行音樂的框架中融入古典樂器的細膩層次，讓聽眾感受音樂與生活緊密相連的力量，也彰顯國軍在文化藝術領域的豐沛能量，證明「真正好」不僅是一個名字，更是一支實力堅強、風格成熟的優秀樂團。