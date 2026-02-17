2026丙午金馬年，過年長達9天的春節連假哪裡去？台灣人「走春拜拜」必備行程一次看，全台網路聲量最高的「八大人氣廟宇」全台地圖排行榜揭曉，白沙屯拱天宮的「粉紅超跑」進香感動無數人奪下冠軍，前三名後依序為：台北行天宮、北港朝天宮；值得一提的是，今年榜單呈現「女神霸榜」趨勢，大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮都上榜，半數是媽祖廟，想求財保平安一次掌握看這篇。
女神霸榜！白沙屯拱天宮領軍 全台四大人氣媽祖廟
根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤的最新數據，觀察時間自2025年2月3日至2026年2月3日，近一年來網友針對「全台人氣廟宇」的相關話題討論，由位在苗栗縣通霄鎮的「白沙屯拱天宮」位居聲量榜首。
值得一提的是，今年「八大人氣廟宇」榜單呈現「女神霸榜」趨勢，全台8家裡就有半數4家都是媽祖廟。
全台人氣媽祖廟：白沙屯拱天宮
全台人氣媽祖廟：北港朝天宮
全台人氣媽祖廟：大甲鎮瀾宮
全台人氣媽祖廟：鹿港天后宮
「白沙屯拱天宮」每年舉辦的徒步進香活動，人氣聲勢一年比一年旺，不事先規劃進香路線、而由媽祖指示「行轎」前進方向，反而成為大家朝聖的原因，想跟著有「粉紅超跑」暱稱的粉紅色帆布覆蓋鑾轎，實地下鄉遶境、見證地方大小事，被網友封為「最親民的女神」，湧出海放第二名將近翻倍的討論量。
雲林縣縣長張麗善曾分享參與心得，表示「這不只是朝聖，更是一趟回望內心的旅程。這一路走來，有汗水、有感動，也有自我省思」，藉由這段旅途放下急躁與執著，重新找回自己的初衷；這份對自我省思的真實感受，讓不少網友深有同感。
過年走春八大人氣廟宇排行榜！台北行天宫、北港朝天宮緊追
Top1：白沙屯拱天宫
聲量202,746則！關鍵字：苗栗通霄、媽祖廟
Top2：台北行天宫
聲量127,130則！關鍵字：台北中山、關帝廟
「台北行天宮」主祀關聖帝君，2003年起提倡以「道德心香」取代線香，強調心誠則靈，也因此以「環保」聞名。每每走進宮裡，還可看見眾人排隊等著收驚的知名場面，若有孩童受到驚嚇、睡覺不安穩，或大人心神不寧、運氣不順等，都可前往讓効勞生阿嬤安定心神，全程免費。
廟方還時常透過社群平台傳遞感恩與祝福訊息，呼籲信徒「雙手合十，向恩主公深深一拜，感謝恩主公的慈悲護佑」，相關貼文常引發信眾熱烈回應。
Top3：北港朝天宮
聲量125,640則！關鍵字：雲林北港、媽祖廟
雲林北港朝天宮身為台灣媽祖信仰的重鎮，今年聲量衝上第三。網友點評：「朝天宮的建築最有歷史感」、「廟前的中山路老街超好逛，拜完一定要買大餅和麻油」。
Top4：南鯤鯓代天府
聲量116,104則！關鍵字：台南北門、王爺廟
位於台南市北門區的「南鯤鯓代天府」因分靈眾多，被視為台灣王爺總廟。其中，大年初一抽出國運籤的習俗更是年年成為媒體與網友關注的焦點。
今年2026年，今日上午11:00抽出丙午馬年國運籤，於第10次獲3聖杯定籤抽出第13籤，是象徵「十全十美」的中上上籤，籤顯非常吉象，預測今年會比去年更好，看好經濟興旺。
Top5：大甲鎮瀾宮
聲量69,962則！關鍵字：台中大甲、媽祖廟
台中大甲媽祖尤以九天八夜繞境進香的名氣響徹國際，且鎮瀾宮周邊美食林立，是過年走春同時觀光吃在地小吃的首選行程。有網友表示：「過年去大甲不只是拜拜，更是去感受那種人擠人的年味！」
Top6：鹿港天后宮
聲量53,946則！關鍵字：彰化鹿港、媽祖廟
榜上有名的彰化鹿港天后宮，2019年正式升格為國定古蹟，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，除了拜拜祈願，還可飽覽精緻的閩南式結構搭配石雕與彩繪，烘托出莊嚴氣派的氛圍，吸引大量遊客前往朝聖。
Top7：北港武德宮
聲量39,745則！關鍵字：雲林北港、財神廟
北港武德宮擁有昂然矗立的巨大金爐—天庫，為全台知名五路財神開基財神廟；還以虎將軍文創商品與求財祈福聞名。
Top8：艋舺龍山寺
聲量36,884則！關鍵字：台北萬華、觀音寺
又稱萬華龍山寺，是位於台北市萬華區（艋舺）的觀音寺；是國定古蹟，並與國立故宮博物院、中正紀念堂，並列為國際觀光客來台旅遊的三大名勝。主要以求姻緣月老靈驗著稱。
資料來源：Social Lab社群實驗室
