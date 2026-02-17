我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 廟埕擠滿排隊人潮，爭相與陳其邁合照，陳其邁親切問候鄉親、擊掌互動，民眾紛紛以超人招牌手勢互相拜年。（圖／高市府提供）

喜迎新春，今(17)日是大年初一，高雄市長陳其邁走春祈福行程滿檔，一連走訪阿蓮、田寮、內門、旗山及美濃等區地方信仰中心，向眾神祈求國泰民安、風調雨順、經濟繁榮，高雄四時無災、五穀豐收；面對國際局勢挑戰，盼能如同關聖帝君一般過關斬將、關關難過關關過。陳其邁受訪時被問到新春願望，他說希望兩岸和平、朝野和諧、政局穩定、經濟繁榮，盼朝野趕快通過軍購案、總預算。開春首日，不少民眾參拜廟宇消災祈福、祈求好運與福氣，陳其邁也馬不停蹄分享新年祝福，上午至阿蓮區薦善堂、田寮區大南天福德祠、內門區內門紫竹寺及南海紫竹寺，發送開運紅包、增添年節喜氣，吸引大批民眾等候領取紅包、爭相合照，盼能討個新春好彩頭。陳市長親切與民眾合照互動、道賀新年恭喜，現場祝福聲此起彼落。陳其邁於阿蓮區薦善堂時表示，市長任期即將告一段落，今年是他任內最後一次到阿蓮發送紅包，對於阿蓮地方的熱情及人情味感受很深，阿蓮在地蜜棗、蓮霧、芭樂等豐饒的物產也令他難忘。而地方的信仰中心薦善堂，無論是在急難救助、照顧弱勢、學子獎學金等，是個熱心公益、回饋地方的績優宗教團體，特別來此表達感謝之意。阿蓮鄰近台南沙崙，陳其邁也提到，高雄與台南發展是一體的，現在沙崙發展非常快速，市府也在阿蓮投入中路橋等改建工程及基礎建設，以改善阿蓮人民的生活。陳其邁也說，台39線往北連結台南已經完成，往南未來也會通到橋頭科學園區，相信中央定會繼續支持阿蓮重要建設，另外北高雄產業園區已動工，未來的阿蓮在中央地方支持下發展可期，會是適宜就業生活的地方。談到新春新希望，陳其邁祈願兩岸和平、朝野和諧、政局穩定、經濟繁榮，這是臺灣人民大家共同的期待，並期盼立法院各政黨儘速推動福國利民的法案。而在地方，也希望持續推動城市轉型、經濟發展，讓人民過好生活；面對極端氣候影響日益明顯，市長也祈求國泰民安、風調雨順、物產豐收。下午陳其邁則前進旗美地區廟宇，依序參拜旗山天后宮、美濃天后宮、旗山區鯤洲宮向鄉親拜年。