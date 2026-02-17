我是廣告 請繼續往下閱讀

「三振舞」女神李珠珢 真的不是「李珠根」！

▲安芝儇（如圖）是繼李多慧後，第二位宣布來台灣發展的韓籍啦啦隊員。（圖／翻攝自安芝儇IG）

「最強外掛」安芝儇 別再跟「環」搞混了！

▲朴旻曙外型清純亮眼，但名字真的很不好念，很多人都不小心唸錯幫她改名了。（圖／박민서 Mingo FB）

「清純精靈」朴旻曙 這三字是「唸錯大熱門」？

懶人包速記：

台灣職棒現在簡直是「韓味十足」，啦啦隊女孩一字排開全是超正女神！但重點來了，你每天對著螢幕喊「老婆」，名字真的唸對了嗎？別再鬧笑話了，從爆紅的「三振舞女神」李珠珢到「最強外掛」安芝儇，這幾個字連國文老師都要流汗，《NOWNEWS今日新聞》帶您趕快補課，免得在球場搭訕時尷尬到爆！21歲就火遍全網的富邦悍將 Fubon Angels 李珠珢，名字討論度簡直破表。大家看一眼很容易把最後一個字看成「根」或是「敏」，甚至有人開玩笑叫她「珠根大王」。雖然「珢」唸 「ㄧㄣˊ」（音同銀），但因為李珠珢本人更傾向配合韓文發音，所以她去年正式來台時就已經正名為「李珠恩」。雖然字典裡有「ㄍㄣˋ」的讀音，但用在人名時，大家還是習慣唸「ㄧㄣˊ」。28歲台鋼雄鷹 Wing Stars 的台柱、身材火辣到逆天的安芝儇，人氣高到不用多說。但不少直男粉絲在搜尋時，都會下意識打成安芝「環」，這真的差很大！儇，讀音同 「ㄒㄩㄢ」（音同宣）。雖然字形長得像「環」，但讀音差了十萬八千里。想要引起女神注意，名字先叫對是基本禮貌！同樣是台鋼雄鷹的王牌、擁有白皙美腿的25歲朴旻曙（Mingo），名字簡直是陷阱題。從姓氏到最後一個字，隨便都能考倒一堆人。「朴」在韓文姓氏中，讀音與 「ㄆㄨˊ」 較接近（雖然也有ㄆㄧㄠˊ的唸法，但喊女神建議用前者）。「旻」不要再唸三聲了！正確讀音是二聲 「ㄇㄧㄣˊ」。「曙」字讀作 「ㄕㄨˋ」。李珠珢： 叫她「珠恩」安芝儇： 叫她「芝宣」朴旻曙： 叫她「民庶」下次在球場或是看直播，大聲喊出正確讀音，保證讓旁邊的粉絲對你投以專業的眼光！