我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節連假，全家出遊走，不想在景點為了買水大排長龍，也不想花錢製造寶特瓶垃圾，環境部推薦走春省錢攻略「奉茶APP」，手機一查就有全台1.3萬個免費飲水站點，不僅省荷包，更能在馬年開春展現愛地球的行動力。環境部表示，「奉茶行動」下載人數突破35萬人，累積減少352萬瓶塑膠瓶裝水，減少碳排放量539公噸，相當2.73萬棵樹的碳吸附量，透過日常行動共同實踐減塑、減碳的綠色生活。民眾出門在外只要開啟奉茶APP，即可輕鬆找到鄰近飲水點，不僅落實環保，更展現台灣社會溫暖互助的「奉茶」人情味，讓安心喝水成為生活中的日常選擇。環境部強調，在推廣奉茶行動的同時，政府也高度重視民眾的飲用水安全。針對供公眾飲用的連續供水固定設備，依據「飲用水管理條例」定期進行水質檢測，讓民眾不僅喝得方便，更喝得安心。環境部更幽默以此譬喻，喝下這杯潔淨的「金馬好水」，不只能解身體的渴，更能補足「龍馬精神」，也呼籲馬年走春不妨挑戰「無痕旅遊」，出遊時要記得隨身攜帶環保杯，善用「奉茶APP」隨時補水，健康又環保。