▲古曜威（左）與金娜妍（右）逛迪化街寫春聯，祈求：「發財！暴富！」（圖／單純夢想文創事業提供）

首度逛年貨大街 金娜妍大啖台味小吃

▲古曜威（右）與金娜妍（左）一同前往霞海城隍廟拜月老。（圖／單純夢想文創事業提供）

誠心拜月老 祈求桃花與人氣齊開

歌手古曜威與韓籍啦啦隊女神金娜妍，因合作新歌〈笨蛋〉MV結緣，隨著作品即將於2月25日、古曜威生日當天正式上線，2人近期也頻頻在網路上號召粉絲支持與轉發，趁著農曆新年前夕，他們在拍攝告一段落後臨時起意，直奔台北年貨重鎮迪化街，感受濃厚年節氣氛，更前往月老廟拜拜。對首次逛台灣年貨大街的金娜妍而言，一切既新鮮又熱鬧，也替這趟宣傳行程增添更多生活感。走進迪化街後，古曜威化身在地導遊帶著金娜妍品嚐各式特色小吃，從豬肉乾、魷魚絲到各式零嘴應有盡有，2人一路邊吃邊逛，氣氛輕鬆。途中也體驗多種花果茶風味，古曜威特別推薦象徵「圓滿招貴人」的桂圓紅棗茶，不僅寓意吉祥，在寒冬更有暖身效果。對於正在台灣發展的金娜妍來說，這樣的傳統年味體驗別具意義，也讓她更貼近在地文化。除了吃美食，金娜妍與古曜威2人還挑戰親手寫春聯，雖然彼此只見過2次面，卻因個性相近而十分投緣，甚至發現都不愛吃香菜，還笑稱因此默契十足，他們提筆時毫不掩飾內心願望，直接寫下「發財」、「暴富」等字樣，希望新的一年財運滾滾。仍在學習中文的金娜妍，為了完成「暴富」二字，一筆一畫仔細描摹；古曜威則打趣說原本想寫「暴富」，卻覺得筆畫太多，「發財」也很實在，2人更互相叮嚀，要把春聯貼在門口，象徵2026年荷包滿滿。行程尾聲，單身的金娜妍與古曜威特地前往月老廟參拜，誠心祈求新的一年桃花朵朵開、人緣大增，金娜妍則希望在台發展更加順利，古曜威也貼心祝福她一切圓滿，並期待雙方的合作能擦出更多火花。拜月老的畫面曝光後，也讓粉絲笑稱「新年先求財再求愛」，替這段宣傳行程增添話題。隨著〈笨蛋〉MV進入倒數階段，古曜威與金娜妍也把這趟年節小旅行視為好兆頭，從品嚐年貨、寫春聯到拜月老，象徵事業、財運與感情三面向全面祈願，2人期盼新作品能在2月25日上線後獲得好成績，也希望透過這次合作，讓更多觀眾看見彼此不同面貌。