▲台北市長蔣萬安宮廟走春行程滿檔。（圖／北市府提供）

台北市長蔣萬安被認為是2026九合一大選最強母雞，農曆新年蔣萬安走春行程滿檔，蔣萬安今（17）日表示，走春行程會一路到初三，明天初二沒辦法陪太太回娘家，但已經有準備小驚喜，被問到與將投入新北市長選舉的李四川是否合體，他則是笑說「拭目以待」。大年初一蔣萬安宮廟走春行程滿檔， 從早到晚包括台北市文昌宮、台北市廣照宮、艋舺龍山寺、臺灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、覺修宮、景美集應廟、木柵忠順廟、指南宮。蔣萬安在參拜艋舺龍山寺時致詞表示，祈求台北平安、風調雨順，民眾身體健康、賺大錢外，他也提到龍山寺對於社會貢獻不遺餘力，除了捐贈救護車、雲梯車、救護器材外，更打造全國第一間設有「直立式太陽能板」響應環保，盛讚龍山寺長期支持教育，大方捐贈東園國小出國交通車。蔣萬安還說，萬華地區近年來也持續發展及進步，包含萬大樹林線第一期，首列電聯車已運抵台灣進行測試，期盼明年完工通車；都更報核案件數更是過去8年平均的2.3倍，所以進入大都更時代，讓萬華煥然一新；更投入2億元對艋舺公園改造景觀優化目標是打開天際線、提升綠化配合龍山寺帶動地方發展。媒體聯訪時，被問到行程滿檔，蔣萬安表示，走春行程會一路到初三，今年沒辦法陪太太回娘家，但前幾天有陪太太先回娘家團聚，蔣萬安特別強調，「大家期待我的社群會有小驚喜。」蔣萬安今也釋出與李四川合作影片，被媒體問到是否會跟李四川合體春節活動，蔣萬安僅表示，「拭目以待」。