我是廣告 請繼續往下閱讀

超大氣！台中市一名蘇姓男子2月3日下午1時許，現身東興路某銀行臨櫃表示要一口氣提領「200萬」現金。由於金額龐大，行員擔心其遭遇詐騙立即報警。沒想到警方趕抵現場後，這名「豪氣退休男」竟笑稱這筆鉅款只是要給家人的「過年紅包」，讓在場人員虛驚一場。最後由警方全程陪同提供「護送回家」服務，確保這份重量級心意安全抵達。事發在2月3日下午1時許，台中一名蘇姓男子於下午1時許踏入東興路銀行內，開口便要求臨櫃提領高達200萬元的現金。由於金額龐大，加上近年詐騙案件頻傳，行員擔心蘇男可能誤入詐騙集團的圈套，基於保護客戶財產的安全機制，趕緊請求警方到場協助，員警到場後，依照程序確認蘇男的身分，並仔細詢問提款用途，深怕這筆積蓄落入歹徒手中。原來，蘇男過去任職於貨運公司，目前已經退休，蘇男笑著對警察表示，自己完全沒有被騙，領這筆鉅款是為了要給老婆、兒子及媳婦等家人的「過年紅包」，希望讓晚輩們都能過個好年。當警員訝異地追問「您每年都發這麼多嗎？」蘇男則表現得相當淡定，直言每年領的數字都「差不多！」，還幽默自嘲，看到這麼多警察圍過來，還一度產生「做了什麼大事」的錯覺，開玩笑說感覺自己「很像要被帶走」。警方確認並無異狀後，雖然鬆了一口氣，但考量到蘇男將獨自攜帶這筆「高額紅包」走在大街上實在太危險，決定主動提供「護鈔服務」。在警方的全程陪同與守護下，這份兩百萬元的重量級心意，最終平安抵達住所。