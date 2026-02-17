農曆春節假期來臨，中國迎來9天假期，不過隨著長假到來，返鄉潮也引發了寵物留守的難題。一名有5年「寵物代理餵養」經驗的年輕女子因此發現商機，靠著「上門餵貓」服務，幫忙餵貓、鏟貓砂，短短9天內接了上百張訂單，賺進約8500元人民幣（約台幣3.8萬元）。
根據澎湃新聞報導，中國浙江一名95後（指1995年至1999年出生的人）女子小謝，有著5年「寵物代理餵養」的經驗，她表示，假日的時候，很多人都會回老家，不太方便帶著寵物，但是又擔心小貓小狗在家裡，就會找「寵物託管師」，對家中的寵物進行照顧服務。
小謝透露，她一開始只是在網路上看到「寵物代理餵養」相關服務的貼文，便想著自己也能嘗試兼職，一做就做了五年。
目前小謝的服務主要分為「極簡」與「標準」兩類。極簡服務約20分鐘，主打添糧、換水、鏟屎及環境衛生，適合生人避見的膽小貓咪；標準服務則包含更多互動陪玩。
為了確保衛生與專業，小謝每次上門都隨身攜帶「專業套裝」：一次性鞋套、手套、洗碗巾，以及次氯酸消毒噴霧和雷射筆。她強調：「很多飼主家裡有自動餵食器，但仍擔心機器卡住或沒監控，有人親自上門看一眼，他們才安心。」
上門餵貓不是只餵那麼簡單
不過「寵物代理餵養」服務也有許多細節要注意。小謝表示，不同的貓，脾氣和個性可能不一樣，安全防護是第一要務。每次開門，她都只留一條縫，仔細觀察貓咪是否等在門口，以防「越獄」意外。「一旦貓不見了，那不是賠償能解決的，更關乎主人的情感寄託。」
此外，有些雇主要求陪玩，但她擔心小貓怕生或免疫力弱，就會盡量避免直接接觸貓，選擇用逗貓棒或雷射筆。若雇主要清潔服務，則可能要耗時較久。
不過小謝表示，「寵物代理餵養」做的還是服務，服務好了，口碑也會好，除了在社群媒體接單，老雇主也會幫她推薦給新客戶。她透露，今年春節的訂單自2月15日到23日，能賺進8500元人民幣，光是在最忙碌的2月18日這一天，她就接到了22張訂單。
小謝感嘆：「現在越來越多人加入這個賽道，競爭很激烈。」即便如此，她仍會堅持做好服務細節，「讓毛孩在主人不在家時得到關懷，讓主人能放心過年，這就是這份工作最大的價值。」
