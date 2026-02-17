農曆春節連假，小心因為一時疏忽誤踩法律紅線，讓開心的年節變了調。恩典法律事務所蘇家宏律師特別整理出過年期間最容易發生的7大法律爭議，從長輩碎念晚輩「胖像豬」、爸媽拿走小孩紅包去還債等，都可能涉及公然侮辱、侵占。蘇律師提醒民眾，2026年想要平安快樂，這些細節千萬別輕忽。
1. 長輩毒舌碎念：罵晚輩「胖像豬」恐觸法
除夕圍爐本該和氣，但許多長輩看到許久不見的晚輩，常忍不住「指點」幾句。蘇家宏律師指出，若長輩在所有親戚面前批評晚輩「胖得像豬」、「讀到碩士還找不到工作沒路用、好可悲」，雖然長輩可能自認是為了晚輩好，或是給予人生提醒，但這類言語聽在晚輩耳裡不僅刺耳，甚至可能構成刑法上的「公然侮辱」。蘇家宏律師提醒長輩們「看破不說破」，凡事挑好聽的說；晚輩若聽到不中聽的話，也不必急著與長輩對立，但若涉及人格侮辱，確實有法律風險。
2. 爸媽拿走小孩紅包：亂花用涉「侵占罪」
「你的紅包媽媽幫你存起來」是許多人的童年回憶。蘇家宏表示，紅包錢在法律上屬於孩子的財產，父母代為管理若是為了孩子的利益，像是繳學費、看醫生是可以，但如果父母將孩子的紅包拿去償還自己的賭債或個人債務，導致錢不見了，這在法律上可能構成侵占罪。蘇家宏律師強調，為孩子妥善管理財物，是孩子未來感恩的依據，切勿濫用監護權挪用孩子財產。
3. 強迫媳婦回夫家：藏娘家鑰匙太超過
傳統觀念常認為媳婦除夕就該在夫家過，但法律上每個人都有居住與行動自由，夫妻同居義務需雙方同意。若丈夫為了阻止妻子回娘家，竟將娘家鑰匙或車鑰匙藏起來，不僅無法真正留住人，這種不尊重的行為反而讓婚姻亮紅燈，甚至觸法。
4. 門口打麻將：公開聚賭會被抓
過年小賭怡情，但在自家一樓門口或騎樓擺桌打麻將要小心！蘇家宏警告，若在公眾得出入的場所賭博財物，警察是可以依照「賭博罪」送辦的。若還涉及提供場地抽頭營利，更可能面臨最重3年有期徒刑的刑責。想玩牌，請務必「關起門來」在屋內進行純娛樂活動。
5. 親戚借錢變紅包：借據一定要寫
久未見面的親戚趁過年開口借錢，還說「一家人寫借據太見外」？蘇家宏建議，千萬別因為人情壓力而便宜行事。若沒有白紙黑字的借據或匯款證明，日後對方很容易賴帳，甚至硬凹那筆錢是「你給的紅包」。他強調，借錢一定要留下書面借據並確認資金交付，親情才能長久。
6. 通宵唱歌放鞭炮：擾鄰恐賠償
過年氣氛嗨，從除夕唱卡拉OK到初三，甚至半夜放鞭炮？蘇家宏提醒，這屬於噪音管制與妨害社會秩序範圍，若鄰居檢舉，警察不僅會處理罰錢，若鄰居能證明精神受損，還可能面臨民事損害賠償。
7. 吃麻油雞後開車：絕對是酒駕
冬天進補，吃完全酒麻油雞覺得家就在兩條街外，開車沒關係？蘇家宏嚴正警告「絕對不行」，麻油雞這類含酒料理極易造成酒測超標，這就是酒駕。他呼籲，只要沾到一點酒或含酒料理，就應搭捷運、計程車或找代駕，千萬別心存僥倖拒絕酒測，以免荷包大失血甚至釀成危險。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
