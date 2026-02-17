我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨前主席柯文哲上午到新竹市開台金山寺參拜，並發放小紅包。（圖／民眾黨提供）

今（17）日是大年初一總統，賴清德今向在野黨喊話，盼立院開議後趕快通過國防特別預算與國家總預算。對此，民眾黨創黨主席柯文哲表示，在跟美方有溝通以後，他覺得有些東西該再改進的他們會改進，民眾黨也應該會再提出修正案，各黨提軍購案在立院討論後選出最好版本。柯文哲上午到新竹市開台金山寺參拜，並發放小紅包時，新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐也都到場，柯文哲在接受媒體聯訪表示，目前台灣經濟發展，表面上看起來GDP成長，但問題是民眾覺得薪水沒有增加，所以在關注半導體產業時，新竹不是只有科技業，也要關注一些傳統產業。針對賴清德喊話快通過國防預算，柯文哲回應說，在2024總統大選的時候，當時他的政見就是台灣的國防預算應該佔GDP的3%以上，國家安全是需要花錢的，這我們知道，但是我們也希望說這個花錢要花得有意義。柯文哲說，所以是這樣，在新的會期，在黃國昌主席的領導之下，也希望說國民黨趕快把他們的軍購案版本提出來，這樣的話，不管是民眾黨、國民黨、民進黨，每個黨的軍購案都可以在立法院討論。柯文哲說，「國防是要花錢的這我們都知道，但是我們希望說不要亂花了。」每個黨都是為下一次選舉努力嘛，所以也是把這種國防預算可以在國會公開討論，大家來看哪個是最好的，應該是三個黨的軍購案會盡快付委，「但是民眾黨也應該會再提修正案啦，因為我們也跟美方有這種溝通以後，我覺得有些東西，該再改進的我們會改進」。結論就是，三黨的軍購案都付委，然後在國會公開討論，盡速把這個問題解決掉。