▲來自俄羅斯的女星安妮（如圖）來台15年，2024年宣布拿到台灣護照，擁有雙重國籍的她，今年留在台灣過年。（圖／記者李政龍攝）

來自俄羅斯的女星安妮來台15年，2024年宣布拿到台灣護照，擁有雙重國籍的她，今年留在台灣過年，然而昨（16）日除夕夜她PO出在路邊掃地的影片，坦言看到許多人在路口施放鞭炮，結束後卻未收拾環境就離開。對此，安妮見到這幕失望說：「即使明天清潔人員會來打掃，也不應該理所當然地留下垃圾。」許多人在過年期間會與家人一起放鞭炮慶祝，然而安妮卻發文透露自己走到家附近的路口，準備迎接農曆新年，卻發現其他人放完鞭炮後，並沒有清掃環境，留下滿地紅色鞭炮碎屑就離開。於是，安妮上前禮貌地問：「請問你們會清理嗎？」其中一位年輕女生用英文回答：「不用，他們會幫我們清。」表示自己住在這裡二十年了，每年都有人會清理，之後翻了個白眼就離開。安妮聽完後相當震驚，直言「在我的印象中，台灣人一直都非常有禮貌、重視整潔，也尊重公共空間」，對別人翻白眼更是很少見。安妮透露去年清理的人是她和妹妹，今年她也拿起掃把把街道清理乾淨，她認為在市中心留下這麼大量的垃圾，真的很不應該，即使明天清潔人員會來打掃，也不應該理所當然地留下垃圾，期待別人替自己收拾，希望大家都能尊重生活的城市、尊重身邊的人、也尊重自己。貼文一出許多人留言：「謝謝妳對台灣的用心，希望能有更多人愛護這片土地的人」、「謝謝妳的善良與行動！好感動」、「期盼大家多一點公德心」、「抱歉台灣部分人的態度讓你失望了」、「謝謝妳的善良讓世界多了一些溫暖」。