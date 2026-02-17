美國總統川普（Donald Trump）日前發出消息，將邀請中南美洲各國領導人，參加3月7日位於佛羅里達州的峰會。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，近年來阿根廷、宏都拉斯先後變天，讓親中勢力主導的中南美洲開始改變，川普正在讓中南美洲國家重新站隊。
謝金河表示，過完農曆年，世界的下一個大事是川普召集6個中南美洲國家在佛羅里達召開峰會，這些國家包括川普的好朋友阿根廷的米雷伊、剛剛當選的宏都拉斯阿斯夫拉、智利總統卡斯特、厄瓜多總統Danial Noboa、薩爾瓦多總統Namibian Bukele，以及剛當選不久的玻利維亞總統Dodrigo Pereria，揭開中南美洲重新選邊站的序幕！
謝金河指出，今年元月5日美國出動三角洲部隊活捉委內瑞拉的馬杜洛夫婦，這個大動作震驚全世界，尤其是中南美洲更是置身震央的核心。中南美洲向來是美國的後果院，這逐漸遭到中國用金錢的力量幾乎被掏空，連巴拿馬運河也拱手讓出。
謝金河認為，這回川普當家他不讓了，一上任就喊著要回巴拿馬運河，儘管過程波折，這已經讓巴拿馬總統穆尼諾硬起來！這次宏都拉斯變天，這個國家已經被他的前任卡斯楚搞得山窮水盡，這次阿斯夫拉有川普的助力，也是改變的開端！
謝金河表示，中南美洲的改變從阿根廷開始，在斐隆政權把阿根廷搞到破產的時候，米雷伊右派執政，他的第一任有聲有色，輕鬆連任，阿根廷經濟也走向正軌，這次也幫了智利、玻利維亞變天。這次川普邀來兩個年輕總統，厄瓜多的Noboa 35歲當選總統，他是企業第二代。薩爾瓦多的Bukele是比特幣的狂熱份子，他把外匯儲備換成比特幣，最近比特幣腰斬，對薩爾瓦多衝擊不小。
謝金河認為，川普先挑6個國家當核心，這些天，川普派能源部長訪委內瑞拉，看起來已經斬斷中國的石油供應，下一個岌岌可危的一定是古巴，盧比歐也有可能是未來古巴總督！
謝金河也預測，接下來哥倫比亞、秘魯大選，這些國家可能變天，從2017年起，中國幾乎把和台灣有邦交的國家挖光，這次中南美洲各國重新選邊站，川普的威力正逐漸展現！
