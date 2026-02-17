美國極左派民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）被認為有望角逐2028年總統大選的黨內初選，近日出席慕尼黑安全會議時，針對協防台灣問題進行回答，卻語塞迴避，引發議論。就連民主黨內部也看不下去，認為她顯然還沒有準備好。
歐加修-寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議受訪時被彭博電視台主持人拉克瓦（Francine Lacqua）問及：「若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣？」未料，被美國左派及親民主黨媒體不斷追捧的歐加修-寇蒂茲當場語塞，結巴地表示：「嗯……你知道……我覺得是……呃…這是……一種……呃…這是一種……這當然是一種美國一項長久的政策...我們希望確保永遠不會走到那一步」。
歐加修-寇蒂茲稱，美國希望在經濟與外交政策上面執行這種作法，「我們希望確保我們在所有的經濟研究和全球立場上，都朝著避免任何此類衝突的方向移動，甚至讓這個問題根本不被提起。」
歐加修-寇蒂茲直接迴避台灣問題引發關注，根據國會山報報導，這在民主黨內引發正反不一的回應，也凸顯出在外界揣測她未來可能角逐總統之際的一項潛在弱點。儘管部分民主黨人仍認為她表現不錯，但她在回應台灣問題時表現失常，以及其他談話內容，這顯示她在外交政策方面經驗不足；若她未來選擇競逐更高的職位，這將可能成為關鍵因素。
紐約民主黨策略分析師申科夫（Hank Sheinkopf）表示，「那個場合原本像是一場選美比賽，目的是展示她在國際議題上的實力，但她卻完全沒有展現出這方面的能力」；他認為AOC還沒準備好在國際舞台上登場。如果她參選總統，「現在已經給了對手大量可以摧毀她的彈藥。」
在慕尼黑期間，AOC不斷批評川普政府的外交政策走向，但在外交理解上卻顯得知識單薄，除了台灣議題之外，她在提到委內瑞拉時還指其地理位置「位於赤道以南」，但委內瑞拉實際上位於北半球。
紐約民主黨策略分析師萊尼許（Jon Reinish）表示，他認為這次亮相對她的整體政治地位影響有限，外交政策一向是AOC的弱點，「她過去在外交議題上確實出過差錯，在演說、訪談中，而且還是在相當高曝光度的場合。因此她這次再次把自己置於一個更高曝光度的舞台上，讓我有些意外。」
喬治華盛頓大學(George Washington University)政治管理課程主任貝爾特（Todd Belt）指出，她在台灣議題上「沒有準備好回應」，這對美國一向採取戰略模糊政策的議題而言並不是好兆頭；「如果你要與外交政策的重量級人物同場較勁，你的政策顧問應該讓你隨時準備好回答這類問題。」
民主黨內的左派護衛隊則為AOC護航，民主黨選戰策略師席賴特（Antjuan Seawright）反而回擊右派對AOC的質疑，「她在政治上敢言、敢出頭。他們找不到對付她的答案或解方，所以只能試圖妖魔化她，對她作出種族、無禮、貶抑性的言論。」
