農曆新年到來，過年紅包包多少成為大家煩惱的問題，韓國從14日開始迎接一共5天的連假，過年也沒少掉包壓歲錢的過程，韓國給壓歲錢時通常不以紅包送出，而是以白包或其他裝飾紙袋，究竟韓國人的過年壓歲錢平均包多少？一項調查結果顯示，壓歲錢支出顯然成為韓國成年人春節期間最具負擔的開銷，平均包給晚輩都要包上10萬韓圓（約台幣2200元），包給父母的金額則更大。
根據韓聯社報導，韓國知名第三方支付平台Kakao Pay進行的問卷調查顯示，受訪者將「壓歲錢及各類節日開銷」列為春節期間最具經濟壓力的因素，位居首位。農曆新年是與家人和朋友歡聚的時刻，但不可避免的現金支出壓力，已成為不少韓國民眾的現實擔憂。
Kakao Pay調查數據顯示，春節期間壓歲錢金額有逐年上升趨勢。針對春節假期期間所轉帳的數據分析後發現，以2025年為例，國高中生透過轉帳收到的壓歲錢中，10萬韓圓的佔比最高。
在2024年前，壓歲錢金額以5萬韓圓（約台幣1100圓）為主，佔比達39%，略高於10萬韓圓（37%）；但在近一年，10萬韓圓的佔比升至42%，超過了5萬韓圓的37%。
此外，20多歲至40多歲的受訪者表示，在農曆新年包給父母的平均壓歲錢為22萬7000韓圓（約近台幣5000元)。隨著年齡增加，金額也略有增加：20 多歲的人約給19 萬韓圓，30 多歲的人約拿出 22 萬韓圓，40 多歲的人來到23萬韓圓。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Kakao Pay調查數據顯示，春節期間壓歲錢金額有逐年上升趨勢。針對春節假期期間所轉帳的數據分析後發現，以2025年為例，國高中生透過轉帳收到的壓歲錢中，10萬韓圓的佔比最高。
在2024年前，壓歲錢金額以5萬韓圓（約台幣1100圓）為主，佔比達39%，略高於10萬韓圓（37%）；但在近一年，10萬韓圓的佔比升至42%，超過了5萬韓圓的37%。
此外，20多歲至40多歲的受訪者表示，在農曆新年包給父母的平均壓歲錢為22萬7000韓圓（約近台幣5000元)。隨著年齡增加，金額也略有增加：20 多歲的人約給19 萬韓圓，30 多歲的人約拿出 22 萬韓圓，40 多歲的人來到23萬韓圓。
更多「2026過年」相關新聞。