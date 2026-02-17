我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果官方無預警向外媒發送邀請函，將於下個月舉辦特別活動，時間定於美國東部時間3月4日上午9點，換算台灣時間為3月4日晚上10點。有外媒搶先指出，蘋果最快將在3月發布新的入門款MacBook筆電，價格低於1,000美元（約新台幣3.1萬元），要搶攻教育與商業用戶。蘋果官方無預警向外媒發送邀請函，將於下個月舉辦特別活動，時間定於美國東部時間 3 月 4 日上午 9 點，換算台灣時間為3月4日晚上 10 點，且發表會的地點不辦在總部，而是在紐約、倫敦、上海三地同步登場，傳聞會有iPhone 17e，以及平價MacBook登場。雖然蘋果尚未證實具體發布內容，但綜合《彭博社》與《9to5Mac》等外媒消息，這次「特別體驗」可能亮相的硬體陣容相當豪華，甚至包含傳聞已久的平價版 MacBook。以下為傳聞新品整理：全新 iPhone 17e。搭載 A18 Pro 晶片的全新「低價款 MacBook」、升級 M5 晶片的 MacBook Air，以及搭載 M5 Pro / M5 Max 晶片的第 8 代 MacBook Pro。搭載 M4 晶片的 iPad Air、以及搭載 A18 晶片第 12 代入門款 iPad。新款 Mac 顯示器、新款 Apple TV 與 HomePod mini 也在傳聞名單中。其中最引發外界關注的就是「平價筆電」，根據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，平價款MacBook代號為「J700」，將使用iPhone處理器，而非M系列晶片。而且相較於MacBook Air或MacBook Pro，這款新品螢幕較小、不到13吋。儘管新品價格較低，仍將採用鋁製機殼，而非塑膠外殼。蘋果為了繼續使用鋁製機殼，研發新製程。製作速度更快、也更有成本效益。據傳，蘋果將鎖定學生與企業用戶行銷平價筆電。新品將有繽紛色彩，不同於MacBook Air或MacBook Pro的低調用色。蘋果在過去一年來，測試了淡黃、淡綠、粉紅、藍色、以及經典銀和深灰色，但未必所有顏色都會上市。葛曼估計，蘋果最快3月發布此一新品。除此之外，蘋果將推出新款的MacBook Pro和MacBook Air。而新iPad也有望在不久後問世，iPad Air將有新的入門款，今年還預料將發布搭載OLED螢幕的iPad mini。