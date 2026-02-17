日本首相高市早苗自去年10月就任首相後，持續在日本社會掀起旋風！日本業者接連推出以高市早苗首相為主題的伴手禮，和菓子製造商「大藤（Daito）」繼去年推出慶祝高市早苗就任首相的饅頭後，這次又推出了帶有清淡茶香的饅頭，以及兩款沙拉醬等伴手禮，再度受到好評。
根據產經新聞報導，大藤近來推出的新商品之一是，16入包裝的「早苗醬的茶饅頭」（さなえちゃんのお茶まんじゅう），使用了奈良特產「大和茶」製作外皮，內餡則包裹著細緻的紅豆泥。
此外，「早苗醬的洋蔥沙拉醬」（さなえちゃんの玉ねぎドレッシング）與「早苗醬的胡麻沙拉醬」（さなえちゃんの胡麻ドレッシング）同步上市。這些沙拉醬是在奈良縣的工廠製造，口味非常百搭。
其實早在2021年，高市早苗與岸田文雄競爭自民黨總裁時，大藤就曾以「Ms. 永田町」為名，將高市早苗的肖像畫印在包裝上推出過沙拉醬，當時便廣受好評。
這些商品除了在高市早苗的故鄉奈良的指定伴手禮店等地販售外，在東京永田町的眾參議院議員會館，以及大藤的官方線上商城也能買到。
位於眾議院第二議員會館地下的商店在9日開放預售，人氣迅速攀升。店員表示：「從第一天起就有許多人慕名而來，指名要買茶饅頭。」
銷量驚人：直追「晉三饅頭」紀錄
大藤在高市早苗去年任職首相後，就推出饅頭伴手禮慶祝，銷量也十分亮眼。不過回顧過往紀錄，銷量最高的是以已故前首相安倍晉三為主題的「晉三饅頭」（晋ちゃんまんじゅう），曾寫下 55 萬盒的驚人紀錄。
