高雄某公立國中驚傳相差25歲師生戀！5年前，一名理化科代課老師阿明（化名），遭控利用職務之便，與年僅12歲的國一少女發展男女關係，更以「不拍就分手」等言語恫嚇，多次強逼少女自拍裸照供其觀賞。全案經法院審理後，最高法院日前駁回上訴，阿明從一審重判7年2月，二審改判3年10月定讞，為這起跨越師生倫理紅線的案件畫下句點。判決指出，阿明於2018年考上高雄某公立國中擔任理化科代課老師，並在該校任教理化及生物等學科。2021年10月間，37歲的阿明竟跨越師生倫理界線，與當時年僅12歲的國一少女發展出男女朋友關係，而兩人年齡相差高達25歲。交往期間，阿明多次傳訊息要求少女拍攝裸照供其觀賞，少女在壓力下於兩、三天內連續傳送了7張裸照給阿明。同年11月，阿明食髓知味再次提出要求，即便少女察覺不妥並明確拒絕，阿明竟腦羞成怒，以「不拍就分手」等言語恫嚇對方，最終，少女仍被迫再次拍裸照傳給阿明。這起師生不倫戀隨後遭少女的班導師發現，校方獲報後立即啟動性別平等機制，並依規將阿明解職。少女家長憤而提告後，檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》向阿明提起公訴。法院審理期間，阿明雖坦承犯行並表達和解意願，但家屬始終拒絕接受。一審阿明遭判7年2月。全案上訴後，高等法院高雄分院審理認為，阿明的犯行應構成刑責較輕之罪名，改判有期徒刑3年10月。案經再次上訴，最高法院日前予以駁回，全案定讞。