2026農曆春節，初一走春完不想吃年菜、不想再洗碗、不想再進廚房，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理達美樂買一送一、套餐下殺53折優惠碼，拿坡里也買一送一，必勝客買一送一、金皇軟殼蟹鮑魚大披薩套餐51折，最新過年三大披薩優惠一次掌握。
達美樂：買一送一！買1送4、套餐53折 優惠碼一覽
過年達美樂買一送一不打烊，披薩優惠碼一次整理：
◾️買一送一！優惠代碼「035623」，外送或外帶達美樂金沙火山披薩「免費送大披薩（經典四喜金沙火山限定）」630元起。
◾️買1送4！優惠代碼「163345」，經典／招牌口味大披薩＋烤雞條＋薯球＋蝴蝶酥＋大可樂，特價568元適用3～4人。
◾️外帶全口味半價！超過40款口味披薩外帶半價。
◾️套餐53折！優惠代碼146924「鴻運爆發套餐」1688元。
◾️套餐61折！優惠代碼575860「好運旺旺套餐」1388元。
拿坡里：新品大披薩「買一送一」！4大口味半價
拿坡里披薩・炸雞表示，新年迎好運，全台門市139間內用或外帶買一送一：
◾️大披薩買一送一！即日起至3月4日，拿坡里新品大披薩買一送一優惠，外帶兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定口味包含：金賞烏魚子／濃起司五重／招牌牛丼／雙享口味，免費送大披薩（口味任選）。
◾️外帶披薩優惠！拿坡里小披薩169元、大披薩269元，到店內用或外帶優惠。
必勝客：買一送一！金皇軟殼蟹鮑魚大披薩：套餐51折優惠
必勝客過年推薦披薩買一送一！套餐51折優惠：
◾️買一送一！外帶大披薩「買一送一」、外送「買大送小」常態優惠。
◾️金皇軟殼蟹鮑魚大披薩51折起！使用PK APP單點專屬優惠499元；4～6人推薦51折「新春烏金噴發火山餐」特價1068元，還可「免費升級」金饌烏魚子火山熔岩餅皮；7～10人推薦56折「新春過年拼盤樂享餐」1288元。
資料來源：達美樂、拿坡里、必勝客
