▲廉世彬（右）今年成功與樂天桃猿續約。（圖／讀者提供）

韓籍啦啦隊女神們在台韓兩地人氣居高不下，不過近期卻接連傳出感情話題，先是效力於台鋼雄鷹的安芝儇今（17）日被爆疑似交往《換乘戀愛4》話題男星成百賢，戀情仍待雙方說明；緊接著，樂天三本柱之一，去年同步應援NC恐龍的廉世彬，也疑似因為熱戀KBO投手全思敏，甚至因此離開原本所屬球隊，2則消息在PTT同步發酵，引發球迷熱議。事實上，《NOWNEWS今日新聞》早在去年10月底就獲得清晰照片與消息，當時詢問時任經紀人黃先生時，對方表示：「這張照片不是世彬，這是假消息。」不過熟識廉世彬的粉絲及球迷向記者表示：「就是她本人沒錯。」安芝儇日前因泳裝度假照與「桌面截圖」流出，被網友比對出多項關鍵線索，包括同款帽子與同地出遊背景，指向曾出演換乘戀愛4的成百賢。雖然經紀公司僅回應「正在確認私生活」，並未正面承認，但相關時間線與畫面交叉比對，已讓「新歡曝光」成為熱門話題。從球場女神到戀綜男星的跨界連結，也讓粉絲驚呼發展神速。另一方面，NC恐龍應援團在過年前提早公布新賽季名單時，外界赫然發現廉世彬名字已不在其中，由於時間點敏感，加上近期韓網早在10月就傳出她疑似與NC恐龍投手全思敏交往，外界推測她可能因此離開球隊，雖然球團與本人尚未正式說明，不過隨著廉世彬被移出NC恐龍應援團名單，2人戀情是真是假，可能也有待雙方出面說明了。消息人士向記者透露，廉世彬在2025年10月20、21日與樂天女孩若潼、Kira、笑笑一同前往澳門，參與「ASCC澳門卡展」，隨後就跟粉絲說她要回韓國陪奶奶，不過隨後就有香港的樂天球迷在香港街頭遇到廉世彬與NC恐龍全思敏，同時提供多組照片給記者。隨後記者詢問廉世彬當時的經紀人黃先生，對方向記者表示：「這張照片不是世彬，這是假消息。」記者隨後再訪問其他球迷以及知情人士，對方表示：「雖然沒能拍到正面，但無論是身形、背影以及廉世彬當時的髮色，都與照片上的人相同，不可能是別人。」