我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲敲響新春第一鼓，象徵好運啟程。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲今（17）日大年初一一早展開新春走春祈福行程，首站前往新化朝天宮參香祈福，向市民朋友拜年問好。黃偉哲除向一早便聚集許多排隊民眾拜年，祝福大家新的一年平安順遂、闔家安康外，也在現場發送小紅包。為新的一年揭開充滿希望與活力的序幕。黃偉哲首先進廟上香祈福，隨後回到廟前敲響新春第一鑼、第一鼓，象徵新的一年萬象更新、好運啟程。他祈願台南市政順利、風調雨順、市民安居樂業，也祝福大家在馬年「一馬當先、馬到成功」。隨後，黃偉哲也發送馬年小紅包給現場排隊等候的民眾，吸引不少鄉親攜家帶眷前來領取，大小朋友臉上洋溢著笑容。黃偉哲與鄉親互道新年快樂，場面溫馨熱絡。立法委員陳亭妃、林宜瑾、市議員李偉智，以及立法委員謝龍介與林俊憲辦公室代表等人也到場向鄉親拜年，共同為新春增添喜氣。黃偉哲表示，大年初一到廟宇參拜祈福，是台南重要的年節傳統，希望透過走春行程，向市民送上最誠摯的新春祝福，也祈求眾神庇佑台南四時無災、百業興旺。他強調，市府團隊在新的一年將持續努力推動市政建設，讓市民生活更幸福、更安心，與全體市民攜手迎向嶄新的馬年。