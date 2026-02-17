我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾一早扶老攜幼排隊等候領取縣長紅包，廟埕充滿濃濃年節喜氣。（圖／屏東縣府提供）

農曆春節大年初一，縣長周春米今（17）日一早前往屏東市多處指標廟宇走春拜年，並發送縣府精心製作的「瑞馬春騰」一元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。活動尚未開始便出現長長排隊人龍，不少民眾扶老攜幼提前等候，現場洋溢濃厚年節氣氛。周春米逐一向民眾握手致意、親切寒暄，並不時彎下身與孩童互動合影，氣氛溫馨。許多長輩開心表示，每年最期待的就是領到縣長紅包，特別有過年感覺；也有家長帶著孩子拜拜兼領祝福，希望討個好彩頭、留下難忘的新春回憶。此起彼落的「新年快樂」祝福聲，讓廟埕充滿歡笑與喜氣。周春米表示，春節是最重要的團圓時刻，特別準備小紅包向鄉親拜年，希望每位收到的人都能感受到屏東的祝福與心意。看到大家一早帶著笑容前來，讓她十分感動，也深刻感受到屏東濃厚的人情味。她也祝福鄉親新的一年「馬上快樂」，身體健康、工作順利，一馬當先、馬到成功，縣府團隊也會持續努力，為屏東帶來更多進步與希望。今年縣府推出的「瑞馬春騰」一元小紅包，以奔騰駿馬為主視覺，結合象徵原住民族文化的陶壺與百合花元素，設計活潑討喜、寓意吉祥，一亮相便成為焦點，不少民眾拿到後立刻拍照分享，直呼可愛又具收藏價值。隨著走春行程展開，廟宇內外人潮絡繹不絕，也為屏東揭開喜氣洋洋的新春序幕。