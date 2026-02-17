我是廣告 請繼續往下閱讀

在亞洲多國長假期間，投資人審慎看待資金調配，導致國際金價在今（17）日盤中跌破每盎司4900美元關卡，銀價也同步重挫5%。根據《彭博資訊》報價顯示，紐約黃金現貨17日一度跌2.7%至每盎司4860美元，白銀現貨更重挫5%，報美英兩72.8060美元，凸顯市場信心依然脆弱。法國巴黎銀行、德意志銀行及高盛等業者都表示，金價在漲多後會有回檔風險，但終將恢復漲勢，支撐有二：通膨與美元貶值交易。專家認為，銀價重挫較像是投資人的風險管理，在1月沒有利多而跳展後，2月原就易突然重挫。根據《路透社》報導，瑞銀分析師喬瓦尼·斯陶諾沃表示，由於假期導致流動性下降，黃金價格本週在每盎司5000美元附近區間波動。針對金價未來走勢，OANDA旗下MarketPulse的分析師表示，目前會將黃金的中期目標價從5500美元下調至5100美元至5200美元區間，但目前形勢瞬息萬變。