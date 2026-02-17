我是廣告 請繼續往下閱讀

新北蘆洲市場的一家手工麻糬攤近期引發網友熱議！除了主打現點現包、多達三十種的誘人口味外，老闆娘的驚人美貌與好身材更成為話題焦點。昨天（16號）老闆娘在粉專公告春節店休時間，並加碼曬出摘下口罩的「超辣拜年照」，畫上精緻妝容、身穿黑色低領深U上衣的她，讓網友全失控，紛紛驚呼「口罩下竟然這麼美！」、「簡直是女神等級」、「雪膚如麻吉、紅顏如草莓」，更有不少人喊話開工要衝第一波朝聖！正值草莓季節，新北市蘆洲市場內的手工麻糬攤推出季節限定草莓大福與風味獨特的花生香菜口味，更憑藉多達二、三十種的現點現包口味成功擄獲饕客的心，每日都吸引大批民眾不畏寒風瘋狂排隊。除了美味的點心，攤位的老闆娘也引發網友熱烈討論。日前有部落客在社群平台分享製作麻糬的幕後過程，影片中老闆娘身穿低胸背心，展現火辣身材與白皙細緻的皮膚，專注工作的模樣讓不少網友直呼「眼睛不知道該看哪裡」，而這股熱潮在農曆春節期間再度推向高峰，老闆娘16日在臉書粉專發文向大家拜年，並同步公告春節店休時間，預計從除夕一路休到初七，直到初八才正式開工。祝賀佳節的同時，老闆娘更附上一張摘下口罩的自拍照，只見照片中她畫著精緻妝容，側編長辮的造型顯得既俐落又亮眼，然而，最吸睛的莫過於她穿著一件黑色低領深U上衣，搭配簡約項鍊點綴，不僅襯托出水煮蛋般的細緻肌膚與深邃五官，更微微露出事業線。這張「拜年照」在社群平台上發布後，留言區湧入大批粉絲瘋狂朝聖。不少原本只聞其名的網友驚訝表示，沒想到口罩下的老闆娘竟然這麼漂亮，誇讚她本人甚至比穿著火辣工作時更有氣質。網友們不吝給予高度評價，留言區充滿「雪膚如麻吉、紅顏如草莓」、「這顏值簡直是女神級」等讚美。許多人更熱情祝福店家開工大吉，直呼「大年初一見到大美女，今年一定旺」、「闆娘太美了，祝妳馬上發財」。這回除了麻糬的好口碑外，老闆娘再度憑藉自己的超高人氣，成為最具話題的焦點。