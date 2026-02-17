我是廣告 請繼續往下閱讀

法鼓山昨日晚間舉行「2026法鼓山除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，總統賴清德、國民黨主席鄭麗文都受邀出席，鄭麗文執繩時，她手中的紅繩突然無故劇烈震動，儘管試圖換手交握並強裝鎮定，仍難掩慌亂神色，而就在最後一響結束後，紅繩又再度抖動，甚至嚇到一旁的考試委員鄧家基。鄭麗文「紅繩狂抖」畫面也在網路上引發熱議。對此，鄭麗文今（17）日表示，她感受大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大。鄭麗文表示，昨夜是第一次參與法鼓山的敲鐘大典，現場極其莊嚴殊勝，春雨綿綿滋潤大地和人心，法華鐘聲更是承載眾人共發之大願，願新的一年祥樂豐足，世界和平。她有幸參與敲響最後三響鐘聲，圓滿108法華鐘響。「與此同時，麗文感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量！」體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大。鄭麗文表示，她昨夜致詞時曾提到「以己為薪，以己為洲」。「以己為薪，薪盡火傳」，原出自莊子，是她一直勉勵國民黨的同志，為了大道理想的傳承，奉獻一己之心力。此外，「以法為洲，以己為洲」，則是佛陀涅槃之前對弟子的最後叮嚀，修法不外求，麗文也以此與大家共勉，不論是個人想要安住本心，或是為國家民族的未來，都不能依靠外人，只能反求諸己，並以正法為依歸，渡己渡人。昨夜引起各界的關注與好奇，鄭麗文說，「今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意。」