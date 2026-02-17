中央氣象署表示，明（18）日初二回娘家，受到東北季風持續影響，雖水氣比今天少，不過上午桃園以北、東半部仍有零星降雨，清晨低溫下探13度，初三開始冷空氣減弱，各地水氣進一步減少、氣溫回暖，初四起北部、東半部水氣又稍增多，周五至開工日好天氣，各地可見陽光，回到穩定的天氣型態。
初二低溫探13度！初三溫度回升、各地可見陽光
中央氣象署預報指出，明日（初二）東北季風持續影響，北部宜蘭、東部偏涼，清晨台南以北、宜花低溫13度至16度，白天高溫只有20度左右，不過中南部高溫可以達到22度以上；初三東北季風減弱，溫度回升，初四水氣又稍增多，初五至開工日各地高溫有機會來到22度以上。
下周日各地高溫回到24度以上，感受上為溫暖、舒適的天氣型態，不過清晨夜晚低溫仍落在16度至18度，日夜溫差大，尤其是初三後。
初二回娘家仍有雨！北部、東北部有降雨機率
初二持續受到東北季風影響，不過水氣比較今天少，上午以前桃園以北還是有降雨機率，東半部宜蘭花蓮恆春半島也有零星降雨；初三西半部多雲到晴可見陽光，東半部包含宜蘭、花蓮、恆春半島有零星降雨。
初四水氣量稍增加，大台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島降雨增加，雲量也增加，桃園以南多雲到晴，北部山區有零星降雨；初五到開工日水氣更為減少，溫度持續回升，西半部多雲到晴，東半部還是有零星降雨。
下周日回暖後，馬祖地區要留意低雲或霧影響能見度，尤其是連假尾聲交通往返的民眾要留意。
資料來源：中央氣象署
