民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌春節走春屢遭民眾嗆聲，今（17）日下午黃國昌赴板橋慈惠宮參香祈福、發放福袋及發財金，在過程中又遭民眾開嗆，「超速仔黃國昌，市長要選到底喔」。民眾黨新北市議員第五選舉區（板橋）參選人林子宇，在現場大聲回應「新年快樂」反擊。不過，她稍後也在臉書批評，「側翼耍流氓在新春鬧事」林子宇臉書發文表示，「不太知道在新春耍流氓的側翼有什麼勇氣在街頭鬧事，是因為小英總統要大駕光臨板橋嗎？」今日板橋廟宇走春，同樣的劇碼不意外的再度上演。黃國昌出現的每一個場次，都有人用「同樣的台詞」在鬧場，黃國昌有風度不計較，但說實話，「正常有家教、社會化的人都不會這樣來鬧場啦！」久了連媒體都知道這把戲很難看，也只有特定幾家會未卜先知知道「開罵時機」然後「剛好」往同個方向拍，簡直荒謬。林子宇表示，台灣會亂，就是有這種人存在，至於是面對一連串精心鋪陳的惡意還高聲祝賀新年快樂的我比較值得被檢討，還是大聲嚷嚷污言穢語的人需要去照照鏡子，公道恐怕自在人心。林子宇最後不忘說，「新春要說好話、存好心，做好事喔！給人生不夠溫暖的人一個擁抱。」