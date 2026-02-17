我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復今（17）日下午出席活動時，不慎踩空階梯跌倒，頭部撞傷昏迷，緊急送三總澎湖分院救治。對此，醫師也示警「7類人」易跌倒，跌倒後可能引發骨折甚至嚴重損傷而離世。農曆春節的舞鈴劇場「奇幻旅程」今日在澎湖登場，陳光復在準備進入演藝廳向在場民眾賀年時，不慎踩空階梯，頭部撞傷昏迷，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳，隨後由澎湖消防局緊急護送至三總澎湖分院救治。根據統計，跌倒在台灣是老人事故傷害的第2大原因，衛福部指出，老人最常跌傷的地點在戶外為路邊、有高度或坡度的地面，在室內則是家具旁、浴室、淋浴間或廁所。根據國健署過去「國民健康訪問調查」發現，每6個老人就有1位在一年內有跌倒經驗。嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡，呼籲長者防跌要從生活小細節做起，切勿輕忽跌倒的傷害，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。台大醫院骨科部教授、主治醫師楊榮森曾經指出，調查發現若因跌倒導致髖部骨折致死率極高，過去統計男性在跌倒後一年內死亡率達22%、女性則為15%，雖經過宣導後稍降，但若因跌倒造成腦出血或其他傷害死亡率更高。楊榮森示警，臨床上有7種人最容易跌倒，包括中風、帕金森氏症、失智症、視力不良、肌少症、平衡感不好以及患有骨質疏鬆症患者都容易跌倒引發骨折，甚至更嚴重危害。楊榮森也分享，預防上務必要好好休息以補充體力；再者則要有適當的保護，除了運動強健肌肉與骨骼外，環境的安全保護也很重要，在常活動、運動的居家環境務必增置扶手；最後他則強調要適度運動，不僅對肌肉、骨骼有益外，對腦部組織、腸胃蠕動及改善人體力量與平衡功能都有效，身體健康不容易跌倒，也能降低死亡風險。針對陳光復踩空階梯跌倒送醫，民進黨回應，陳光復因拜年行程期間失足受傷，目前正由醫療團隊救治中，祈願陳縣長一切平安，儘早恢復健康。