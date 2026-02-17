我是廣告 請繼續往下閱讀

中國不斷呼籲民眾避免前往日本旅遊的情況下，身為中國的盟友，俄羅斯卻悄悄地補了這一空缺，儘管全球對俄羅斯展開制裁，但俄羅斯人前往日本觀光的人數近期逐漸增加，專家也點出背後原因。日媒每日新聞週日指出，日本駐俄羅斯大使館已在莫斯科與聖彼得堡新設兩處簽證申請中心，以因應不斷上升的需求。僅莫斯科一地的簽證申請數量就翻倍至超過10萬件，導致大使館等機構連日出現排隊人潮。設立簽證中心目的在提高簽證事務處理效率。日本政府觀光局（JNTO）的數據顯示，2025年來自俄羅斯的訪日人數攀升至接近19萬5千人，較2024年成長96.3%；其中12月入境人數增加41.2%，達8,300人。在2019年，也就是全球新冠疫情前一年、同時也是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭前，來自俄羅斯各地的簽證申請共有53,327件；2024年增至64,358件，去年更激增至133,000件。港媒南華早報報導，東京國士館大學（Kokushikan University）國際關係教授、來自聖彼得堡的辛伯格（Yakov Zinberg）表示，俄羅斯赴日申請大幅增加其實並不令人意外。他指出，「眾所皆知，目前日本是全球旅客熱門的旅遊地點之一，俄羅斯旅客只是這股潮流的一部分。」辛伯格認為，「日圓相對疲軟，使日本更具吸引力，但我也認為，莫斯科和聖彼得堡有許多非常富有的俄羅斯人希望出國旅行」；他說，「目前因戰爭緣故，他們前往歐洲許多地區變得困難，因此開始將目光轉向遠東地區，包括日本與韓國。」辛伯格指出，目前俄羅斯航空公司不得在西歐空域營運，這也增加了旅行的複雜程度。儘管目前日俄之間沒有直飛航班，但多數俄羅斯旅客經由北京或上海轉機前往日本。辛伯格補充，日本的國營旅遊機構也讓俄羅斯人赴日變得容易許多，「許多國家讓俄羅斯人入境變得更加困難，但日本並沒有」；日本在俄羅斯入侵烏克蘭後加入西方對俄制裁並實施出口管制，同時仍努力維持外交溝通管道。辛伯格表示，「我認為日本正試圖在雙邊關係中的『軟性』領域（例如觀光、允許俄羅斯音樂家與傳統舞蹈團來訪）作出某種讓步，同時也表達對烏克蘭的支持。」辛伯格認為，「即便在這樣的時期，日本也不樂見完全切斷外交關係」，他認為，烏克蘭衝突終將結束，俄羅斯將再次成為重要貿易夥伴，尤其是在日本所需能源供應方面。在莫斯科新簽證申請中心的開幕典禮上，出席開幕儀式的日本駐俄羅斯大使館公使山口大治以俄語致詞表示，「儘管目前處於艱困的局勢，但俄羅斯赴日遊客增加，有助於支持兩國人民之間的交流，並成為未來日俄關係的基石。」日本政府觀光局東京辦公室官員石田Sabrina（Sabrina Ishida）表示，自莫斯科於2022年2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，日本未曾在俄羅斯進行任何推廣日本為旅遊目的地的宣傳活動，然而，「俄羅斯的簽證申請確實增加，其中一個主要原因是開通了經中國轉機前往日本的航班。」她補充，日圓疲弱也使日本更具吸引力，而在年底學校放假期間，家庭旅遊也使訪日人數明顯上升。