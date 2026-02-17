我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡英文拜廟時盛讚蘇巧慧，並向鄉親拉票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

今（17）日是農曆大年初一，前總統蔡英文下午一連赴新北市三間廟宇，除了參香祈福外，也向鄉親推薦民進黨新北市長候選人蘇巧慧。蔡英文笑稱，以前大家都叫蘇巧慧，「蘇貞昌的女兒」，但現在要說蘇貞昌是「蘇巧慧的爸爸」，並打趣說，「蘇院長今天不敢來，因為光環全都被她女兒取代」。蔡英文上午赴台北市覺修宮參拜祈福，下午則赴新北市五股賀聖宮，板橋慈惠宮及接雲寺參拜祈福，並向鄉親推薦蘇巧慧，不僅擔任三屆立委，在國會專業問政，更為地方爭取多項建設，希望新北市民讓她順利當選、照顧新北，「蘇巧慧就是最好的人選」。蔡英文致詞時表示，今天是新春第一天，看見熟悉的朋友非常開心，大家都知道她曾選過新北市長，曾在此深耕多年，新北是她的故鄉，回鄉看到許多人聚集於此，非常高興。蔡英文指出，雖然她已卸任總統，仍非常關心國家，希望國家平安、進步、風調雨順、百業興隆，人民都能安居樂業。她說，台灣挑戰很多，過去一年，在國內或國際上，都受到很大壓力，但台灣還是站得很穩，國力也持續提升，世界上很多國家，希望跟台灣站在一起，最主要就是，因為大家在各自的崗位上跟政府一起打拚，才有今日成績單。蔡英文提到，由總統賴清德帶領的團隊，在過年前完成與美國貿易談判，整體結果優於主要競爭對手，為國內產業爭取到很大優勢，在國際上也有很大的發揮空間，接下來能與美國、其他國家持續深化彼此交流，讓台灣繼續走向世界。蔡英文說，這一切都證明，民進黨執政近10年時間，走在正確道路上，現在賴政府持續為台灣打拚、增強國力，「大家一起為他們加油打氣，拜託大家繼續團結在一起，讓台灣持續往前走」。蔡英文接著向鄉親介紹起蘇巧慧。她說，蘇巧慧這次要選新北市長，她也選過新北市長，今天看見好多朋友聚集在此，看到覺得很溫馨，要拜託大家，「讓巧慧一定當選、讓民進黨議員全部當選」。蔡英文提到，「我們的蘇巧慧，以前大家都叫她『蘇貞昌的女兒』，但現在要說蘇貞昌是『蘇巧慧的爸爸』，大家同意吧！」她打趣說，蘇院長今天不敢來，因為光環全都被她女兒取代。蔡英文分享，她最近看見新聞，蘇巧慧去菜市場、廟宇、小吃店，無論去哪，每個人都稱讚，可見蘇巧慧非常親民，還有三屆立委的專業，相信蘇將來一定會把新北市帶得非常好，她在此要拜託大家，讓蘇巧慧順利當選、讓蘇照顧大家。蘇巧慧則說，她非常榮幸在大年初一陪同總統賴清德以及蔡英文，一同在與他們淵源很深的新北和鄉親拜年，可以看得出兩位總統人氣都很高，她也特別發放「馬到成功」新年福袋，以及「水獺媽媽」的春聯斗方，短短一天就發出將近一萬份，希望一次把新春祝福送給大家，讓大家都能「好運加碼」。蘇巧慧指出，過去8年，小英不但帶領台灣守住COVID-19疫情，度過百年大旱，更讓世界看見台灣，讓台灣人對其更有自信，更有幸福感，並且了解到台灣是民主自由國家都喜歡的好夥伴，這是國人非常感謝小英總統所留下的成績，也讓大家更了解，「我們的責任就是在自己的崗位上，將自身的工作做好，台灣就會強盛，國力也會持續壯大，國家才能更加繁榮安全」。蘇巧慧強調，非常感謝鄉親肯定她10年來的問政成績，她已經準備好為新北扛責任，但民進黨重視的是「世代合作」，她會和新世代議員站在一起，把新北顧好，相信這也是新北市民最想看到的事。