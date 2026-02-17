我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《高雄GO！》APP內建「熊熊能量充電站」集章遊戲。（圖／高市府觀光局提供）

▲碼頭樂園超人力霸王作品。（圖／高市府觀光局提供）

大年初一迎新春，高市府觀光局力推官方《高雄GO！》觀光旅遊APP，透過城市吉祥物高雄熊推出AI智慧導覽、AR集章任務，並結合「超人力霸王」主題，讓熊熊化身「港都特搜隊」；以「熊熊能量充電站」、「尋熊大挑戰」兩大主軸邀請海內外旅客一機在手、暢玩大高雄。高市府觀光局長高閔琳說明，搭配「2026高雄冬日遊樂園」，觀光局同步推出《高雄GO！》APP，整合食、宿、遊、購、行、娛等全方位旅遊資訊並提供AI智慧客服，讓旅客可即時掌握高雄觀光亮點，並跟著可愛觀光大使高雄熊的腳步輕鬆規劃行程。AI智慧客服目前已可支援中英日韓四種語言，而APP更內建趣味十足的「尋熊大挑戰」、「熊熊能量充電站」數位AR集章遊戲，更結合「2026高雄冬日遊樂園」超人力霸王（Ultraman）IP，規劃「冬日遊樂園：超人慶典開幕」、「港都搜查線：山海守護者」、「海港特訓：漁人的日常」、「緊急指令：城市脈動巡航」及「探尋秘境：自然守護者」等五條特色路線。並透過任務導向與故事設定，讓高雄熊化身為「港都特搜隊」隊長，帶領成為特搜隊隊員的遊客APP使用者，走訪高雄愛河灣、駁二藝術特區等交通節點、蚵仔寮，以及東高雄旗山、美濃、六龜等景點。觀光局表示，《高雄GO！》APP結合高雄熊AR互動及AI智慧客服功能，各條任務路線更搭配不同造型的俏皮高雄熊，提供豐富拍照與互動體驗。操作介面直覺簡單，建議民眾可搭配「高雄好玩卡」一日券或三日券，利用捷運、輕軌及大眾運輸工具輕鬆暢遊城市。遊客只要在「2026高雄冬日遊樂園」（2/7～3/1）活動期間，至高雄港旅運中心、愛河、壽山動物園等39處指定地點，掃描Q版超人力霸王FRP模型即可完成數位集章，更可參加抽獎活動，有機會獲得iPhone 17 Pro、台灣虎航高雄出發不限航點機票、沐艇海上超跑體驗券、聯合航空飛機模型、LINE Points，以及冬日遊樂園限定商品等多項好禮。觀光局補充，目前高雄全市計有近60處超人力霸王主題裝置，包括蓮池潭龍虎塔、旗津、澄清湖、田寮月世界等風景區之大型新年斗方裝置藝術；遍布全市不同區域的Q版超人力霸王FRP裝置，還有出沒在火車站、高鐵的氣膜裝置與地貼等，歡迎海內外旅遊客下載《高雄GO！》APP，與高雄熊一同趣味集章、拍照打卡、分享旅遊回憶給親朋好友。更多活動詳情、交通資訊、最新消息，請上高雄市政府觀光局「高雄旅遊網」官方FB、IG 及「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁，或下載《高雄GO！》 官方高雄旅遊APP查詢。