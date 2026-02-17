我是廣告 請繼續往下閱讀

「新樂街春節市集」是高雄過年最夯的走春熱點之一，每年都湧入數十萬人潮，攤位一位難求，近日傳出租攤詐騙案，34歲范姓男子在社群平台上謊稱有攤位轉租，誘騙9名民眾匯款共6萬餘元。鹽埕分局七賢路派出所獲報後，隨即於12小時內將犯嫌查緝到案，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。鹽埕警分局七賢路派出所於15日20時許接獲黃姓男子（35歲）等9人報案，稱一名男子於臉書社群上，佯稱於新樂街市集有攤販位置出租，經警方漏夜受理偵辦，於翌日上午火速將犯嫌范姓男子（34歲）查緝到案，依法究辦。據了解，該9名被害人陸續依指示匯款給范男，未料眾人昨天陸續準備擺設攤位時，當地屋主稱未發文招租，才驚覺受騙遭詐，經清查損失金額約新臺幣6萬餘元，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。鹽埕警分局呼籲，承租攤位時務必循正式管道查證，切勿輕信網路社團內「低價轉租」或「預付訂金保留」等話術；凡是要求未見面即匯款、或無法提供合法承租證明者，極大機率為詐騙陷阱，民眾遇有疑慮請立即撥打 165 反詐騙專線或向轄區派出所求證。