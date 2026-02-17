我是廣告 請繼續往下閱讀

明（18）日大年初二，是傳統習俗上的回娘家的日子。對此，交通部高公局預測，明日為春節南向交通量最大的一天，包括國道五號南向「南港系統-頭城」等9路段，部分時段車多壅塞，提醒用路人留意。高公局預報員陳立哲表示，明日北區國5南向「南港-頭城」、國1南向「楊梅-頭份」、國3南向「中和-關西」、國1高架南向「機場系統-楊梅」，上午7時至下午4時車流量大；中區南向「彰化系統-埔鹽系統」、國3南向「快官-霧峰系統」、國3南向「草屯-民間」，上午到中午間車多壅塞；南區國1南向「大灣-路竹」、國10東向「鼎金-燕巢系統」，車流量則相對集中於中午時段。另外，高公局也提醒，明日早上5時到中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統以及國1石碇、坪林南向匝道封閉；下午1到6時，國5蘇澳到頭城北向各交流道入口實施高乘載管制，小型車未滿三人不得進入高速公路。今日為大年初一各地湧現走春潮，截至今日下午3時，高公局表示，國道全線交通量為66.1百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，是平日的1.3倍。另外，國5南向雪隧通過量約2.7萬次，與去年同期減少2.8%。近傍晚時段，國道仍有多個路段壅塞，國5北向宜蘭到頭城「紫爆」時速僅19公里；國1南向湖口服務區時速31公里、國3南向茄苳到香山路段時速也僅有26公里、國3南向苑裡到大甲時速36公里、國1南向員林到北斗時速32公里。高公局指出，今日北區國1南向楊梅到頭份、國3鶯歌到高原車流量大；中區車流集中國1台中系統以及彰化系統到西螺路段、國3草屯到名間車流量均大；國5南向雪隧車多壅塞，已回堵到雪隧北口以北，請民眾耐心等候。