中國央視春晚今年再度將人形機器人安排上舞台，進行歌舞表演以及武術展示，掀起討論。外媒指出，這顯示了這場春晚不單純只是文藝表演，而是戰略性展示產業政策。宇樹科技創始人王興興喊話，將在今年出貨一萬至兩萬台。在央視春晚上，四家新興人形機器人新創企業宇樹科技（Unitree Robotics）、銀河通用（Galbot）、松延動力（Noetix）和魔法原子（MagicLab）都登上春晚舞台，徹底接管多個歌舞段落。由於春晚地位堪比美國的超級盃（Super Bowl），是中國收視率最高的電視節目，路透指出，晚會不僅是場文藝盛宴，也被視為展示中國前沿產業政策、以及北京用來推動在人形機器人和未來製造領域佔據主導地位的舞台。2025年宇樹機器人在春晚舞台跳秧歌舞的畫面就引發討論，在今年宇樹再度成為主角，第三次登上春晚舞台，十幾台人形機器人穿上紅色唐裝，示範了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術特技動作。在打鬥場面中，一段模仿了中國「醉拳」武術風格的搖晃動作和後仰摔倒，試圖展現了機器人協調和恢復的能力。路透指出，過去一年，習近平會見了五位機器人新創公司的創辦人，與同期會見的四位電動車創業家和四位半導體創業家數量相當，使這個新興產業獲得了非同尋常的關注度。科技顧問公司 Stieler 的亞洲區董事總經理兼機器人與自動化部門主管施提勒(Georg Stieler)表示，數十年來，該節目一直被用來彰顯北京的科技雄心，包括其太空計畫、無人機以及機器人技術。如今直接將產業政策轉化為黃金時段的精彩表演。登上頒獎典禮舞台的公司將獲得回報，包括政府訂單、投資者關注和市場准入。施提勒認為，「僅僅一年時間，性能的提升就非常顯著」，令人印象深刻的運動控制能力，代表了宇樹的人工智慧軟體已能使它們能夠完成一些精細的運動任務。根據中媒財聯社報導，表演結束後，宇樹科技創辦人王興興表示，此次參與的G1與H2人形機器人，亮點在於全自主集體控制技術的首次亮相，實現全球第一次集體快速跑位，數十台機器人在舞台上無需外部定位輔助，完全依靠機載感測器即時感知環境、自主規劃路徑、動態調整隊形，能在跑偏或受干擾後全自動恢復，實現了從快速跑位、對招到動作執行的全程自主協調。王興興喊話，今年全世界人形機器人的出貨量至少達到數萬台，宇樹科技的目標出貨量約在1-2萬台。但他也指出，受限於具身智慧大腦等科技瓶頸，人形機器人仍處於應用早期階段，仍需針對具體場景進行專門的編程。但對於普通家庭而言，每家每戶的具體條相差甚大，不可能為每個家庭單獨作業。距離大規模應用仍在相對早期階段。