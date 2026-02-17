我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復今（17）日下午前往澎湖縣文化局演藝廳參加春節公演活動時，不慎失足跌落階梯，頭部重創昏迷，緊急送至三總澎湖分院救治。副院長田炯璽說明最新情況，陳光復已經恢復心跳，血壓也回穩，轉診至高雄榮民總醫院進行後續治療。田炯璽表示，下午3時18分救護車抵達分院，到院前處於沒有心跳的徵象，立即進行心肺復甦術急救，給升壓藥後急救約13分鐘，3時31分恢復心跳跟血壓，之後全身電腦斷層做更進一步評估。田炯璽指出，陳光復失足跌落造成頭部重創，為了釐清心肺方面的情況，也擔心心血管問題、腦部外傷出血等，醫生都有做相關的評估。初步排除心臟方面的問題，但沒辦法完全排除心律不整造成臨時血壓或腦部血流狀況，目前造成跌倒和意識昏迷的原因還待查，詳細的病況有待澎湖縣政府公布。整體評估完後，隨即啟動空中後送系統，5時47分搭乘救護車離開分院，後送到高雄榮總。田炯璽強調，生命徵象最重要的就是循環，確實在救治過程中花了一段時間。神經外科醫師建議家屬，在避免腦部損傷的前提下，有跟高榮團隊溝通可能要進行低溫治療，拯救腦部損傷的問題。如果能成功恢復意識，會是期望的好結果，希望在高雄榮總能有更好的消息，也會更縝密的評估再做決定。陳光復到院前無呼吸心跳，送醫後生命徵象逐漸恢復穩定，但仍在昏迷，三軍總醫院澎湖分院將有隨行人員一起護送到高雄，與本島醫療團隊合力救治。稍早傍晚5時45分搭上直升機後送高雄榮總，晚間6時15分抵達小港機場。