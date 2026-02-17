2026大年初二回娘家！2月18日適逢正月初二，重要習俗是出嫁女兒回娘家，返鄉移動再加上春節出遊車潮，交通部高速公路局預估，南下交通量在初二進入最高峰，預估達69百萬延車公里（mvk），約是平日1.5倍，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道入口自初二2月18日起率先實施高乘載。《NOWNEWS今日新聞》整理2026「初二高乘載管制時間、高速公路即時路況、過年易塞車地雷路段」重點一次看。
🟡2026初二2月18日高乘載（3人以上）管制時間
◾2月18日初二（周二）起至2月21日初五（周六），每日下午1時至6時，國5北向「蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道」入口匝道高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。
🟡2026過年春節國道暫停收費時間
📍2月17日初一（周三）至2月22日初六（周日）期間：
◾每日凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026年2月18日初二匝道封閉
凌晨5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
🟡2026年2月18日初二建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9
◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61
◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4
🟡2026大年初二2月18日（周三）易塞車地雷路段
📍國1南向：
◾6時至14時，楊梅-新竹
◾7時至14時，彰化系統-埔鹽系統
📍國1北向：
◾15時至21時，西螺-埔鹽系統
◾9時至13時，南屯-后里
◾15時至22時，苗栗-湖口
◾10時至13時，圓山-大華系統
📍國3南向
◾6時至14時，土城-關西
◾8時至12時，快官-霧峰
📍國3北向
◾15時至21時，竹山-中興
◾15時至21時，草屯-霧峰
◾15時至22時，大山-香山
◾16時至20時，關西-大溪
📍國5南向
◾06時至16時，南港系統-頭城
📍國5北向
◾10時至24時，宜蘭-坪林
📍國4西向
◾10時至13時，潭子系統-豐勢
📍國6西向
◾15時至19時，舊正-霧峰系統
📍國10東向
◾09時至13時，鼎金系統-燕巢系統
📍國10西向
◾15時至20時，仁武-左營端等路段。
🟡高速公路即時路況（➡️點此看國道影像）、2月18日初二建議出發時間
大年初二2月18日進入春節連續假期第5天，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均1.4倍，其中南向交通量達高峰，為平日年平均1.5倍。交通部公路局建議，西部國道南向儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向建議上午5時前或下午5時後出發，國5北向建議上午9時前出發。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾2月18日初二（周二）起至2月21日初五（周六），每日下午1時至6時，國5北向「蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道」入口匝道高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。
📍2月17日初一（周三）至2月22日初六（周日）期間：
◾每日凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026年2月18日初二匝道封閉
凌晨5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
🟡2026年2月18日初二建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9
◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61
◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4
📍國1南向：
◾6時至14時，楊梅-新竹
◾7時至14時，彰化系統-埔鹽系統
📍國1北向：
◾15時至21時，西螺-埔鹽系統
◾9時至13時，南屯-后里
◾15時至22時，苗栗-湖口
◾10時至13時，圓山-大華系統
📍國3南向
◾6時至14時，土城-關西
◾8時至12時，快官-霧峰
📍國3北向
◾15時至21時，竹山-中興
◾15時至21時，草屯-霧峰
◾15時至22時，大山-香山
◾16時至20時，關西-大溪
📍國5南向
◾06時至16時，南港系統-頭城
📍國5北向
◾10時至24時，宜蘭-坪林
📍國4西向
◾10時至13時，潭子系統-豐勢
📍國6西向
◾15時至19時，舊正-霧峰系統
📍國10東向
◾09時至13時，鼎金系統-燕巢系統
📍國10西向
◾15時至20時，仁武-左營端等路段。
大年初二2月18日進入春節連續假期第5天，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均1.4倍，其中南向交通量達高峰，為平日年平均1.5倍。交通部公路局建議，西部國道南向儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向建議上午5時前或下午5時後出發，國5北向建議上午9時前出發。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
更多「2026過年」相關新聞。