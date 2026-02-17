我是廣告 請繼續往下閱讀

立法委員陳菁徽日前親自走訪迪化街年貨大街，在熙來攘往的人潮中，一邊採買、一邊分享自己的年貨清單，也同時感受濃濃年節氣氛。她坦言，打開夏威夷果殼的過程，不僅有成就感，也相當紓壓。陳菁徽首先走進的是販售各式糖果的店家。五顏六色的糖果擺滿櫃檯，是許多人記憶中過年桌上的經典畫面。婦產科醫生出身的陳菁徽笑說，雖然糖果吃多對健康不算太好，但一年就這麼一次過年，還是會「破例」讓孩子開心吃一些，自己其實也常忍不住跟著嘗幾口，畢竟過年，偶爾也是需要放縱一下。在人潮中穿梭一陣後，她又被一間販售海鮮乾貨與堅果的店家吸引。陳菁徽分享說，自己最喜歡過年時一家人圍坐聊天，一邊嗑瓜子、一邊話家常，享受平日難得的團聚時光。談到夏威夷果，她更直言自己「開果很有心得」，認為打開果殼的過程，不僅有成就感，也相當紓壓。沿途不少民眾熱情上前打招呼、合影留念，讓整趟採購之旅越來越熱鬧。儘管雙手已經提滿戰利品，陳菁徽仍忍不住走進一家裝潢新穎的堅果專賣店，再添購一些年節零嘴，笑說「年貨就是會越買越多」。行程最後，她特地挑選紅包袋。陳菁徽回憶，小時候總會把漂亮或特別的紅包袋小心收藏，如今看到各式創意設計的紅包，也覺得相當用心。她希望孩子們收到紅包時，不只是期待壓歲錢，更能感受到長輩的祝福與心意。拿到「好事發生」的紅包她不忘開玩笑說，「想生馬寶寶記得找我！」活動尾聲，陳菁徽向民眾送上新年祝福，也邀請大家有空走一趟迪化街年貨大街，感受年節期間的人情味與熱鬧氣氛，在濃濃年味中，挑選屬於自己家庭的年節準備。