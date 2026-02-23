【唐綺陽星座運勢週報2/23-3/1】本週火星衝刺在水瓶，網路紛爭衆多，政治局勢動盪、變化頻繁，當心刀火燙傷，注意用火安全，受水逆影響，3C產品容易故障。水逆雙魚，溝通方式過於感性，易產生溝通不良或疏漏，需多花心思確認細節。金星與水逆合，對於認知上的誤解，要用包容友善的態度，可將誤會解開。
星象影響：火星衝刺中、水逆雙魚、金星與水逆合
12星座個別影響：
獅子：事業需向前看別再懷舊，感情直覺準確可挽回
處女：自我要求高容易內耗，感情避免內耗影響關係
射手：工作別鑽牛角尖視野受限，感情別太固執阻斷機會
雙魚：當心身心過勞顧好健康，感情承擔過多吃力不討好
金牛：工作心不在焉影響表現，感情迷糊可愛桃花旺
雙子：花心思補強舊事更完善，感情對象捉摸不定待觀察
巨蟹：看似表面順利實有隱憂，感情受歡迎卻易患得患失
天秤：新方案不得主控需放鬆，感情有利新緣不利舊情
牡羊：工作表現亮眼有升官運，感情桃花多卻沒興趣
天蠍：與外國事務緣分強，感情聚少離多或不來電
魔羯：貴人運佳需細心經營，感情男女運勢大不相同
水瓶：職場遇強勢對象不留情面，感情雞同鴨講不解風情
資料來源：唐綺陽占星幫
