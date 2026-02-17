我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部桃園醫院乳房外科60歲主任醫師周佳正，2025年7月19日從桃園來到台北開會，沒想到發生憾事；他行經中山南路與愛國西路交叉口穿越道時，慘遭欣欣客運李姓司機開車撞擊，當場捲入車底，隨後送醫不治。台北地院審酌案情後，依過失致死罪判處李姓駕駛1年6月有期徒刑、緩刑5年。根據警方資訊，63歲李姓司機當時開著客運車輛，由羅斯福路一段往北；左轉愛國西路往西時，前車頭碰撞於西側行人穿越道步行的周佳正，後者雖立刻送台大醫院救治，但仍然身亡。該名司機事後辯稱，當時在路口有依規停等，但沒發現有人；起步後，準備越過斑馬線時才突然發現人影竄出，因而煞車不及發生事故，司機事後酒測值為0。現年63歲的欣欣客運李姓駕駛，為營業大客車司機，去年開著公車行經台北市中山南路口左轉時，因未禮讓行經行人穿越道的衛福部桃園醫院外科主任周佳正，導致周男全身多處鈍創、內出血及氣胸，後因出血性併中樞神經性休克死亡。台北地方法院審理，考量李男已與受害者家屬達成和解並賠償和解金，依法減刑，依過失致死罪判處有期徒刑1年6月，緩刑5年，並須提供20小時義務勞務。全案可再上訴。周佳正醫師為中山醫學大學醫學系畢業，具外科、乳房外科、消化外科等專科資格，專長涵蓋乳房、甲狀腺、胃、小腸、肝膽、胰臟、脾臟及血管疾患等手術。他亦長期投入臨床與外科部門協調工作，以「視病如親」著稱，深受患者與同事信賴與愛戴。