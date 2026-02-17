我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市谷關七雄去年山難頻傳，八仙山過年前發生死亡山難，一名37歲葉姓男子2月6日獨攀失聯，家屬10日報案後，救難人員搭配空拍機持續搜救，14日發現葉男遺體，讓家屬悲傷過年。據了解，台中市和平區八仙山近日發生山難，一名37歲葉姓男子2月6日獨自攀登八仙山失聯，家屬報案後，警方調閱監視器發現，葉男2月6日騎車前往登山，當天上午9時58分出現在松鶴三巷往松鶴橋方向也成了最後身影，救難單位研判葉男可能從松鶴登山口入山。警消自10日接獲報案後持續搜山，直到14日透過無人機於南側山溝內發現疑似葉男，經救難人員垂降現場後，確認是失聯葉男，惜已不幸罹難，搜救人員研判，葉男疑因天黑走錯路，不慎摔落300公尺溪谷遇難。救難人員搭配空拍機持續搜救，14日下午發現不幸罹難的葉男遺體。由於事發地點地形險惡，遺體難以搬運，15日救難人員合力攀降現場，利用拖拉系統將遺體移到空曠處，再由黑鷹直升機運載下山，葉男遺體已送達東勢河濱公園並交由警方、家屬處理後續事宜。部分登山者誤將中級山視為「健行或郊遊路線」，低估地形、里程與體能負荷，導致迷途、失聯或體力透支等事故頻傳，為因應農曆春節期間登山人潮，台中市政府消防局表示，依據台中市去年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有45件發生於海拔2500公尺以下之「中級山」地區，佔比高達75%。消防局指出，登山前應規劃好路線、撤退點及時間控管，並攜帶必要的裝備，如頭燈、雨具、保暖衣物等，登山計畫應提前告知親友，並使用登山報到或定位App，便於即時聯繫與搜尋。天氣預報也應及時關注，避免登山途中遭遇突發情況，若出現不適應立即撤退，「時間到就回頭，不勉強、不逞強」是避免過勞的最佳準則。行走時遵循主步道，避免偏離既定路線，隊伍行進保持完整，務必不單獨行動。